نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. ريهام سعيد مطربة مهرجانات في أغنيه جديدة مع أوكا ومي كساب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل اليوم مطرب المهرجانات أوكا وزوجته الفنانه مي كساب ضيوف على برنامج صبايا الخير التى تقدمه الإعلامية ريهام سعيد على قناة النهار في التاسعه والنصف مساء .

الحلقه ستكون مليئه بالمفاجات حيث ستكشف اسرار لأول مرة .. كما سيتم عرض أغنيه مهرجانات جديده من غناء ريهام سعيد واوكا ومي كساب .

وكانت ريهام قد نشرت صورة تجمعها مع الفنانة مي كساب وزوجها مطرب المهرجانات أوكا عبر حسابها الشخصي علي موقع "إنستجرام"، وعلقت: "الجنرال حقق لي حلمي وأخيرًا مهرجان يجمعني بحبيبتي الجدعه مي كساب. انتظرونا الليلة علي النهار ٩:٣٠ في برنامج صبايا الخير".

ويذاع البرنامج الإثنين والثلاثاء والأربعاء في تمام الساعة التاسعة ونصف مساءً على شاشة "النهار".