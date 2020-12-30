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اليوم.. ريهام سعيد مطربة مهرجانات في أغنيه جديدة مع أوكا ومي كساب

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أحمد جودة - القاهرة - يحل اليوم مطرب المهرجانات أوكا وزوجته الفنانه مي كساب ضيوف على برنامج صبايا الخير التى تقدمه الإعلامية ريهام سعيد على قناة النهار في التاسعه والنصف مساء .

الحلقه ستكون مليئه بالمفاجات حيث ستكشف اسرار لأول مرة .. كما سيتم عرض أغنيه مهرجانات جديده من غناء ريهام سعيد واوكا ومي كساب .

وكانت ريهام قد نشرت صورة تجمعها مع الفنانة مي كساب وزوجها مطرب المهرجانات أوكا عبر حسابها الشخصي علي موقع "إنستجرام"، وعلقت: "الجنرال حقق لي حلمي وأخيرًا مهرجان يجمعني بحبيبتي الجدعه مي كساب. انتظرونا الليلة علي النهار ٩:٣٠ في برنامج صبايا الخير".

ويذاع البرنامج الإثنين والثلاثاء والأربعاء في تمام الساعة التاسعة ونصف مساءً على شاشة "النهار".

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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