نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بإطلالة أنيقة.. مي عمر تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحرص الفنانة مي عمر على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشرت مي عمر عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لها ظهرت فيها بإطلالة أنيقة، حيث اعتمدت على جيب أسود قصير وبلوزة بيضاء، وجاكت أحمر، وحازت إطلالتها على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.

يذكر أن مي عمر تخوض أول بطولة مطلقة فى مسلسل "لؤلؤ" الذى تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر كلاً من أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران أحلام الجريتلى، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامى.