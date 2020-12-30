نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على تفاصيل ألبوم أحلام 2021 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد النجمه أحلام، لطرح ألبوم غنائي جديد ببداية عام 2021، وذلك عبر قناتها الخاصة على موقع فيديوهات"يوتيوب".

وتتعاون أحلام في الألبوم مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين هم، الأمير خالد الفيصل، المير بدر بن عبد المحسن، الأمير عبد الرحمن بن مساعد، الأمير سعود بن عبد الله، تركي آل الشيخ،واحد،قوس،عبد الرحمن العثمان، خالد العوض، فيصل الشعلان،العالية، الجادل،أحمد الصانع،منصور الشادي،عبدالله بوراس،نايف صقر،سعودالبابطين،مساعدالرشيدي، حسان العبديلي، وطلال، صادق الشاعر،سهم، ياسر بوعلي، نواف عبدالله، أحمد الهرمي، عبد الرحمن العثمان، ناصر الصالح، عزوف، محمود خيامي، عبدالقادر الهدهود، خالد عز،هشام السكران، سيروس، مشاري اليتيم، رأفت، بشار سلطان، روكيت، أسامه الهندي،مدحت خميس، وليد فايد، عدنان عبدالله.

ومن المقرر أن تعلن أحلام، خلال الأيام المقبلة عن موعد إطلاق الألبوم عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

