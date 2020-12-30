نشرت الفنانة سارة الشامي ، صورة جديدة لها عبر خاصية الاستوري علي حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". ومن الناحية الجمالية، اعتمدت سارة الشامي في المكياج علي الألوان التي تبرز جمال ملامحها ، ووضعت احمر للشفاه باللون الأحمر. كما تركت شعرها البني القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وبسيطة تتناسب مع ظهورها. ولم تتكلف بوضع الكثير من الإكسسوارات، واكتفت بوضع قرط دائري باللون الذهبي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر من سيارتها.. سارة الشامي تتألق في أحدث ظهور على إنستجرام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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