موجز السوشيال ميديا .. أحمد جمال يكشف تطور الحالة الصحية لوالدته .. درة تنتفض ضد المتنمرين .. ديانا هشام تعلن انفصالها عن خطيبها

كشف الفنان أحمد جمال، عن تطور الحالة الصحية لوالدته عقب اصابتها بفيروس كورونا
نشرت الفنانة فيفي عبده، مقطع فيديو لها عبر حسابها الشخصي بموفع التواصل الاجتماعى انستجرام .
وجهت الفنانة درة رسالة حادة وقوية للمتنمرين على السوشيال ميديا
أكدت الفنانة ديانا هشام انفصالها عن خطيبها بفيديو جديد لها عبر خاصيه الاستوري علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"
علَّقت الفنانة نجلاء بدر، على تعرض الفنانة سوسن بدر ، للهجوم من أحد مُتابعيها على "انستجرام
علَّقت الفنانة بشري علي تعرض يسرا اللوزي، للتنمر من أحد مُتابعيها على "إنستجرام" بسبب مرض ابنتها الصغرى.
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