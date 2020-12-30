معتز أمين يقترب من 500 ألف مشاهدة بأغنية "طلقة"

اقتربت أغنية "طلقة" للملحن والمطرب معتز أمين من تحقيق 500 مشاهدة بعد طرحها علي موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" بأيام قليلة وهي من كلمات محمود شوقي وألحان معتز أمين وتوزيع أسامة عبد الهادي
وتعاون معتز أمين في التلحين مع نخبة من النجوم ومن أبرزهم "سامو زين ووعد البحيري واحمد سعد" واخرون، كما يعد الملحن الوحيد الذي تعاون مع الموسيقار محمد ضياء.
ويعكف معتز أمين حاليا علي التحضير لمجموعة من الأغاني لنخبة من الفنانين من المقرر ان يعلن عن تفاصيلهم خلال الفترة المقبلة.
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