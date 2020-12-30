تفاصيل أحدث عروض مسرح مصر "ورطة عائلية" قبل تقديمها.. غدا

وسط نجاح جماهيري تعرض قناة "MBC مصر"، في سهرة خاصة بمناسبة نهاية العام، غدًا "الخميس" في تمام العاشرة مساءً أحدث عروض "مسرح مصر"، المسرحية الكوميدية "ورطة عائلية".
تدور أحداث مسرحية "ورطة عائلية"، حول مستشفى يحدث فيه خطأ بين الأطفال حديثي الولادة ما يفجر كثيرا من المواقف الضاحكة بصورة ساخرة.
ويشارك في بطولة المسرحية إضافة للفنان أشرف عبد الباقي مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا، منهم علي ربيع، ومُصطفى خاطر، ودينا محسن "ويزو"، ومحمد أسامة "أس أس"، وحمدي الميرغني، ومحمد عبد الرحمن.
كما يشارك في البطولة كل من محمد انور، وكريم عفيفي، وإسراء عبد الفتاح، وسارة درزاوي، وإبرام سمير، وحامد محمد، ومحمد توب، وبيشوي طاهر، ومن تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد.
تُعرض مسرحية "ورطة عائلية" من عروض "مسرح مصر" على قناة "MBC مصر" الخميس 31 ديسمبر 2020 الساعة 10:00 مساءً.
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