مهنة تقصر العمر.. عمرو سلامة يعلق على وفاة المخرج حاتم على

علق المخرج عمرو سلامة ، بعد وفاة المخرج السورى حاتم على أمس ، بأن مهنة الاخراج تقصر العمر .

وكتب عمرو سلامة على حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للتغريدات " تويتر " :" فقدنا على مدار السنة ونص اللي فاتوا ثلاث مخرجين مهمين، والثلاثة كانوا معروفين بأن قلبهم كان على شغلهم ، أسامة فوزي من مصر و شوقي الماچري من تونس وحاتم علي من سوريا "

و أضاف عمرو سلامة: " الملفت أن الثلاثة لم تتحمل قلوبهم وتوفوا قبل أن يصلوا سن الستين مباشرة .. مهنة تقصر العمر .. ربنا يرحمهم ويصبر أحبائهم. "