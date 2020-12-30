"كان نفسى استمتع بالشغل معاك تانى" محمد فراج ينعى الراحل حاتم علي

نشر الفنان محمد فراج صورة جديدة ينعي فيها المخرج الراحل حاتم على، وذلك عبر حابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وعلق فراج، قائلا: " للأسف الشديد ماشتغلتش معاك غير مرة واحدة لكن كانت تجربة من أروع و أجمل التجارب اللى مريت بيها فى شغلى ( مسلسل أهو ده اللى صار ) كنت فيها الإنسان قبل الفنان .. الصديق قبل المخرج .."

وأضاف: "كنت من أكتر المخرجين اللى اشتغلت معاهم على خُلق و بتحترم الشغلانه و الممثل اللى معاك و التزامك و احترافيتك ده غير الموهبه .. كان نفسى قوى استمتع بالشغل معاك تانى بس الأعمار بيد الله .. رحمة الله عليك يا أستاذى و أدخلك فسيح جناته".

واختتم بالدعاء له بالرحمة، قائلا: " رحم الله الأستاذ حاتم على ????"

ومن المنتظر أن يغادر جثمان المخرج الراحل مطار القاهرة، مساء غدا الخميس، متجها إلى سوريا، لإتمام مراسم الدفن والجنازة، وقد يتغير هذا الموعد حال عدم إنهاء إجراءات الطيران، والتي لم تنته بالفعل حتى الآن.

كانت أسرة حاتم علي قد أصدرت بيانا أكدت خلاله وصول جثمان حاتم علي إلى سوريا في السابعة والنصف مساء الخميس، ليتم دفنه في إحدى مقابر العاصمة السورية.

وقالت عائلة المخرج السوري حاتم علي إن جثمان فقيدهم سيصل إلى مطار دمشق قادما من القاهرة في السابعة والنصف من مساء الخميس، على أن يشيع من مستشفى الشامي ويصلى عليه في جامع الحسن في حي أبو رمانة، عقب صلاة الجمعة، ويوارى الثرى في مقبرة باب الصغير.