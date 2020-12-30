محمود ياسين ونادية لطفي وشويكار.. نجوم رحلوا عن عالمنا في 2020

شهد عام 2020 رحيل مجموعة من نجوم الفن الذين أسعدوا جماهيرهم، وتركوا تراثا فنيا أثرى وجدان الجمهور المصري والعربي.

ففي 16 يناير رحلت الفنانة ماجدة الصباحي عن عالمنا عن عمر ناهز 89 عاما، وكانت الفنانة الكبيرة قد اختفت عن الساحة الفنية منذ سنوات طويلة، واقتصر ظهورها على المناسبات العائلية والخاصة جدا، خاصة بعدما ابتعدت عن التمثيل أو بمعنى أدق اعتزالها منذ 26 عاما، منذ أن قدمت فيلم "ونسيت أنى إمرأة"، مع المخرج عاطف سالم.

وكانت بدايتها الحقيقية عام 1949 في فيلم "الناصح "،إخراج سيف الدين شوكت مع إسماعيل يس، ثم أدت شخصيات متعددة ومتنوعة بين الرومانسية والسياسية ، كان أبرز أدوارها المناضلة الجزائرية جميلة بوحريد بفيلم "جميلة"، كما قدمت دور الصحفية التى تكتب عن الحرب والجنود والاعتداءات خلال فترة حرب أكتوبر بفيلم "العمر لحظة" مع أحمد زكي وأحمد مظهر.

ومن أفلامها : "بياعة الجرايد"، "النداهة"، ومن أفلامها التاريخية والدينية، "هجرة الرسول"، "انتصار الإسلام"، و "بلال".

وفي 17 يناير 2020 .. توفيت الفنانة نادية رفيق ، التي عملت في أدوار الأم في الكثير من المسرحيات والمسلسلات التليفزيونية في فترة الثمانينيات والتسعينيات من القرن العشرين.

ويوم فبراير، توفيت الفنان المصرية نادية لطفي عن عمر 83، وهي إحدى أهم نجمات الجيل الذهبي في السينما المصرية ،وكان أول ظهور سينمائي لبولا شفيق، الشهيرة بـ"نادية لطفي"، في فيلم "سلطان" أمام الممثل الراحل فريد شوقي، من إنتاج عام 1958، وذلك قبل أن تشارك في بطولة العديد من أشهر أفلام السينما المصرية، ومنها "الخطايا" و"للرجال فقط" و"الناصر صلاح الدين" و"السمان والخريف" و"قصر الشوق".

وتوفي الكاتب المسرحى لينين الرملي فى 7 فبراير عن عمر ناهز 74 عاما، وقد كون ثنائيًا فنيًا مع الممثل محمد صبحي في أبرز مسرحياته منها: أنت حر، والهمجي، وتخاريف، ووجهة نظر، وانتهى الدرس يا غبي، وغيرها.

ويوم 27 مارس، رحل عن عالمنا الفنان جورج سيدهم ، عن عمر ناهز 82 عاما، جورج سيدهم من مواليد جرجا بسوهاج فى عام 1938 والتحق بجامعة عين شمس وتخرج من كلية الزراعة عام 1961 ثم التقى بزميليه سميرغانم والضيف أحمد وأنشأ معهما فرقة ثلاثى أضواء المسرح التي عملت فى المسرح والتليفزيون، ولمعوا فى أول فوازير لرمضان من إخراج محمد سالم، كما شاركوا معًا خلال هذه الفترة في بطولة عدد كبير من الأفلام والمسرحيات.

أما يوم 12 مايو توفي الفنان الكوميدى إبراهيم نصر، عن عمر ناهز 70 عاما، وشارك إبراهيم نصر في أعمال سينمائية وتلفزيونية عدة، لكنه نال الجزء الأكبر من شهرته ونجوميته عبر برنامج "الكاميرا الخفية"، الذي قدمه على مدار سنوات حتى صار من علاماته البارزة.

وفي 30 مايو ، توفي الفنان حسن حسني، الذي كان من أكثر الممثلين نشاطًا وحضورًا حيث قدم أكثر من 488 عملًا ما بين مسرح وتليزيون وسينما، وفي الثلاثاء 2 يونيو توفى الفنان علي عبد الرحيم عن عمر 59 عاما بعد أن قام بالعديد من الأعمال السينمائية مثل: شمس الزناتي والعشق والدم وشارك في العديد من المسلسلات مثل: الراية البيضاء، ليالي الحلمية، ضمير أبلة حكمت، أوبرا عايدة، أم كلثوم، حدائق الشيطان، فرقة ناجي عطالله وغيرها.

ورحلت عن عالمنا في 5 يوليو الفنانة رجاء الجداوي عن 82 عاما بعد معاناة مع المرض جراء إصابتها بفيروس كورونا ،وولدت الراحلة في الإسماعيلية وانتقلت للعيش مع خالتها الفنانة تحية كاريوكا في القاهرة بعد انفصال والديها وهي لا تزال في سن صغيرة.

وألحقتها خالتها بمدرسة داخلية حيث أتقنت عددا من اللغات، وقد عملت الجداوي مترجمة بإحدى شركات الإعلان في بداية حياتها، قبل أن تتوّج ملكةً لجمال مصر عام 1958، وكانت أولى المشاركات الفنية لرجاء الجداوي في فيلم "غريبة" مع المطربة نجاة عام 1958، لتتوالى بعد ذلك مشاركات لم تنقطع سواء في السينما أو أو التلفزيون أو المسرح على مدى أكثر من 60 عاما.

أما في 10 يوليو، توفي الفنان محمود رضا أشهر مصمم رقصات مصري، ومؤسس فرقة رضا للفنون الشعبية، وهو أحد أساطير الفنون الشعبية التي عبرت تصميماته عن الروح المميزة للفنون الاستعراضية المصرية.

وينضم لهذه القائمة الطويلة الفنان سناء شافع الذي توفي يوم الأربعاء 12 أغسطس وهوممثل ومخرج مسرحي مصري، وأكاديمي حيث عين مدرسا بأكاديمية الفنون في عام 1977 ثم استاذا في المعهد العالي للفنون المسرحية ثم أصبح عميدًا له، وتولى منصب مدير مسرح الطليعة عام 1974، وفى نفس اليوم توفى المطرب المصري الشهير سمير الإسكندرانى عن عمر ناهز 82 عامًا.

ويوم الجمعة 14 أغسطس ، توفيت الفنانة شويكار عن عمر 82 عاما، بعدما خلدت اسمها في مجال الفن بأعمال مسرحية وسينمائية بارزة، حيث كانت قد بدأت مشوارها الفني مطلع الستينات في السينما بأدوار قصيرة لكن مميزة أمام نجوم كبار، مثل أفلام "حبي الوحيد" في 1960 أمام كمال الشناوي، و"غرام الأسياد" في 1961 أمام عمر الشريف، و"الزوجة 13" في 1962 أمام رشدي أباظة.

والتقت لأول مرة بالفنان فؤاد المهندس، الذي تزوجت منه لاحقا، في مسرحية "السكرتير الفني" التي أخرجها وشارك في تمثيلها عبد المنعم مدبولي.

وشكلت بعد ذلك مع المهندس ثنائيا مسرحيا مميزا في ستينات القرن الماضي، فقدما معا مجموعة من الأعمال التي رسخت في وجدان المشاهد المصري والعربي من بينها "أنا وهو وهي"، و"أنا فين وإنتي فين"، و"أناوهي وسموه" و"حواء الساعة 12" و"سيدتي الجميلة".

ويوم السبت 26 سبتمبر توفى الفنان الكوميدى المنتصر بالله عن عمر 70 عاما، بدأ المنتصر بالله مشواره مع فرقة ثلاثي أضواء المسرح عام 1970، ومن أشهر المسلسلات التي عمل بها: "أبناء ولكن"، "أيام المنيرة"، "أنا وأنت وبابا في المشمش" ومن المسرحيات: "شارع محمد علي".

ورحل يوم 14 أكتوبر النجم الكبير محمود ياسين (عن عمر 79 عاما)، الذي ولد في مدينة بورسعيد عام 1941 وتعلق بالمسرح منذ أن كان في المرحلة الإعدادية من خلال (نادي المسرح) في بورسعيد وكان حلمه آنذاك أن يقف في يوم ما على خشبة المسرح القومي ثم انتقل إلى القاهرة للالتحاق بالجامعة وتخرج في كلية الحقوق، حقق حلمه بالانضمام للمسرح القومي الذي قدم عليه وعلى المسارح الأخرى عشرات الأعمال المميزة مثل (ليلى والمجنون) و(الخديوي) و(حدث في أكتوبر) و(عودة الغائب) و(الزيارة انتهت) و(بداية ونهاية) و(البهلوان).

وقدم في السينما أدوارا صغيرة في نهاية حقبة الستينات إلى أن جاءت فرصته الكبيرة في فيلم (نحن لا نزرع الشوك) مع شادية عام 1970 وتوالت الأفلام بعد ذلك.

ومع نهاية العام وبالتحديد يوم 29 ديسمبر، توفي المخرج الكبير حاتم علي بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجأة داخل أحد الفنادق التي كان يقيم بها في القاهرة، حاتم علي قدم العديد من الأعمال المميزة منها "تحت الأرض" الذى خاض به أمير كرارة أولى بطولاته المطلقة في الدراما عام 2014، وبعدها أخرج مسلسل "حجر جهنم" بطولة إياد نصار وكندة علوش وشيرين رضا وأروى جودة، و"كأنه امبارح" بطولة رانيا يوسف وأحمد وفيق، وأخيرًا "أهو دا اللى صار" بطولة روبى وأحمد داود ومحمد فراج.