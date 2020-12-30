"رسالة" أحمد سعد إلى الخائنين.. اليوم

يوجه الفنان أحمد سعد رسالة تحذيرية فى أحدث أعماله الغنائية -"رسالة"- إلى الخائنين، والخداعين، والمتلاعبين، لن تسيروا معى الآن فى طريق، بعد الغدر والهجر والخيانة، عرفت نواياكم، وظهرت حقيقتكم، فالأفضل لكم البعد والهروب.

طرحت شركة "مزيكا" على اليوتيوب وعلى جميع المتاجر الإلكترونية، ومحطات الراديو للفنان أحمد سعد أغنيته الجديدة "رسالة" - Lyrics Video- من كلمات آدم وألحان أيمن هلال وتوزيع ميدو مزيكا.. أغنية "رسالة" يقول مطلعها: رسالة منى ليكو ياللى كنتوا لمة رسالة منى ليكو ياللى كنتوا شلة رسالة منى ليكو ياللى كنتوا صحبة على سكتى أحسن لكم ماتظهروش ماتقولوش إن إحنا واحد .. عمرنا مانمشى فى طريق إنتوا صفحة طويتها راحت .. ياللى سيبتونى غريق.



ووسط أجواء من البهجة مع بداية العام الجديد تنطلق أولى حلقات برنامج "ليلة خميس" مع ياسمين عز، التي تُعرض في تمام الحادية عشر مساء الخميس على شاشة "MBC مصر".



ويستضيف برنامج "ليلة خميس" في حلقته الأولى الفنان الكبير هاني شاكر، والنجم أحمد سعد في حوار غير تقليدي.



وتحوى الحلقة مجموعة مُختارة من الأغاني المميزة احتفالًا ببداية العام الجديد.

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