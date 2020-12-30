أول أكشن كوميدي.. أشرف عبدالباقي يطرح فيلم "عكشن" الجمعة المقبل

يستعد النجم أشرف عبدالباقي من خلال شركته الإنتاجية وورك شوب، لإطلاق أولى افلام الاكشن كوميدي "عكشن"، والذي سيطرح في الأسواق بداية من الجمعة المقبل في السابعة مساء عبر قناة "وورك شوب" بموقع اليوتيوب و فايسبوك.

عكشن هي اول سلسلة ڤيديوهات قصيرة وتحمل طابع الأكشن كوميدي مجانًا علي السوشيال ميديا.