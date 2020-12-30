عجِّزت وبلدي أوي.. مي عمر تهاجم متابعة بعد التنمر على نيرمين الفقي

شنت الفنانة مى عمر، هجوما كبيرا على احدى متابعيها، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى " انستجرام "؛ بسبب تنمرها على الفنانة " نيرمين الفقي".



جاء ذلك، بعد تعليق المتابعة لها، على احدى الصور من مسلسل " لؤلؤ"، قائلة: "المسلسل بجد تحفه الديكور و الملابس و التصوير و الممثلين و الكاست، بس بصراحه نرمين الفقي بان عليها الكبر، وعجزت، وبلدي اوي، بصراحه مش مقتنعه بيها في دور نجمه مهمه، ليه وقع الاختيار عليها؟، مع ان كان ممكن تجيبوا شيرين رضا مثلا، اشيك بكتير، ومتواجده وعندها حضور، مش راحت عليها زي نيرمين الفقي "

وردت عليها الفنانة مى عمر " شكرا علي رأيك في المسلسل بس عايزة اقولك علي حاجه كل كاست العمل نجوم كبار و مهمين و اضافوا للمسلسل و ميصحش ابدا تدخلي علي صفحتي الشخصيه و تغلطي في زمايلي و نيرمين الفقي ممثله مهمه اتشرفت انها شاركت في مسلسل لؤلؤ و حقيقي كلنا فالمسلسل اخوات و اصحاب و حبايب و مش هاسمح لحد يغلط في زمايلي اللي بحبهم و بحترمهم كلهم "