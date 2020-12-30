عجِّزت وبلدي أوي.. مي عمر تهاجم متابعة بعد التنمر على نيرمين الفقي

شنت الفنانة مى عمر، هجوما كبيرا على احدى متابعيها، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى " انستجرام "؛ بسبب تنمرها على الفنانة " نيرمين الفقي".
جاء ذلك، بعد تعليق المتابعة لها، على احدى الصور من مسلسل " لؤلؤ"، قائلة: "المسلسل بجد تحفه الديكور و الملابس و التصوير و الممثلين و الكاست، بس بصراحه نرمين الفقي بان عليها الكبر، وعجزت، وبلدي اوي، بصراحه مش مقتنعه بيها في دور نجمه مهمه، ليه وقع الاختيار عليها؟، مع ان كان ممكن تجيبوا شيرين رضا مثلا، اشيك بكتير، ومتواجده وعندها حضور، مش راحت عليها زي نيرمين الفقي "
وردت عليها الفنانة مى عمر " شكرا علي رأيك في المسلسل بس عايزة اقولك علي حاجه كل كاست العمل نجوم كبار و مهمين و اضافوا للمسلسل و ميصحش ابدا تدخلي علي صفحتي الشخصيه و تغلطي في زمايلي و نيرمين الفقي ممثله مهمه اتشرفت انها شاركت في مسلسل لؤلؤ و حقيقي كلنا فالمسلسل اخوات و اصحاب و حبايب و مش هاسمح لحد يغلط في زمايلي اللي بحبهم و بحترمهم كلهم "
مسلسل "لؤلؤ" تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر التى تجسد دور مطربة تبحث عن النجومية كل من الفنان أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، وعدد آخر من الفنانين وتأليف محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام و إنتاج سينرجى.
على جانب آخر تقدم مى عمر البطولة النسائية بمسلسل "نسل الاغراب" مع النجمين أمير كرارة وأحمد السقا، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، ويشارك فى بطولته كل من دياب، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، وعدد كبير من الفنانين، والمسلسل تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج سينرجى.
وكانت احدث أعمال مى عمر مسلسل "الفتوة" مع ياسر جلال، أحمد صلاح حسنى، نجلاء بدر، رياض الخولى، هنادى مهنى، أحمد خالد صالح، أحمد خليل، ضياء عبد الخالق، إنعام سالوسة، مها نصار، عايدة رياض، محمود حافظ، ليلى أحمد زاهر، أحمد جمال سعيد، مجدى فكرى، عهدى صادق.
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