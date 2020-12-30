نور تخضع لجلسة تصوير جديدة

خضعت الفنانة اللبنانية، نور، لجلسة تصوير جديدة بعدسة المصور چيمو.

ارتدت نور، بليزر وبنطال أسود اللون، وتألقت بوضع مكياچ خفيف يبرز رقتها.

يشار إلى أن نور شاركت مؤخرا في بطولة مسلسل "جمال الحريم" حيث تجسد خلال الأحداث دور «مذيعة» تتعرض إلى العديد من الأزمات مع الجن والعفاريت، وتتوالى الأحداث في إطار من التشويق والإثارة.

"جمال الحريم" بطولة كل من نور، خالد سليم، دينا فؤاد، إسلام جمال، فراس سعيد، حازم سمير، كريم عبد الخالق، رنا رئيس، محمد شاهين، وهو من تأليف سوسن عامر، وإخراج منال الصيفي، وإنتاج سينرجي.