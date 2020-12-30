- البداية
نشرت الفنانة يسرا اللوزى ، عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " صورا لها من حلقتها مع الاعلامية منى الشاذلى ، وكتبت معلقه " سعدت جدًا بردود الأفعال الجميلة تجاه حلقتى مع الإعلامية منى الشاذلى بالإشتراك مع الدكتورة رنيم حسن من مبادرة "حادى بادى" و الدكتور سامح يسرى من "هيئة إنقاذ الطفولة" بمصر.
شكرًا لجمهورى العزيز و لكل من ساهم فى نجاح هذه الحلقة... "
- متابع يصفها بـ " ام الطرشة "
تفاجأت الفنانة يسرا اللوزى ، بمتابع يعلق على الصور " ماشى يا أم الطرشة " ، وقامت بالفنانة بالرد عليه وتلقنه درسًا في الذوق وكتبت: «شكرًا على ذوق حضرتك.. أنا قررت أستغل كلامك اللطيف عشان أقدم شوية توعية بخصوص هذا المصطلح... أولًا، المصطلح الصحيح والمقبول هو "الصم وضعاف السمع"، وليس "الطرش" أو "البكم"، ثانيًا، أحب أعّبر عن فخري بكوني والدة طفلة "صماء" لأنها علمتني حاجات كتيرة جدًا وبقيت بنى آدمة وأم أحسن بسببها وأنا متأكدة إنها هتطلع إنسانة مثقفة ومتفوقة ومش هتبقى محتاجة مساعدة من حد عشان تحقق أحلامها».
- تضامن الفنانين مع يسرا اللوزى
وتابعت" الطفلة دي ميزها ربنا واختبر امها اختبار صعب نجحت وجاهدت وحاربت واشتغلت علشان تقف جنب بنتها اللي مايشرفهاش تعرف امثالك منك لله وربنا هو اللي قادر ينتقم منك يا معدوم القلب والضمير والرحمه والانسانية#الصم_البكم_هم_ضمائرنا_لا_غير #يسرا_اللوزي ربنا يخليلك بنتك وتشوفيها احسن بنت في الدنيا ".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القصة الكاملة لواقعة التنمر على يسرا اللوزى وابنتها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.