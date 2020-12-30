كواليس 2020 على طريقة تامر حسني وخالد الصاوي.. شاهد

نشر الفنان تامر حسني مقطع فيديو طريف لمتابعيه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وعلق تامر حسني على نهاية عام 2020 بفيديو طريف يجمعه بالفنان خالد الصاوي، قائلا: " هزارات واتساب .. بيني و بين حبيب قلبي خالد الصاوي.. قولت تشوفوها معانا.. وفي كتير مع كل صحابي لو عايزين".

وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه عبر السوشيال ميديا، وانهالت عليه التعليقات متمنين عام ميلادي جديد مليء بالسعادة.

وفي سياق آخر، حققت أغنية "قد الفراق" لـ تامر حسني، نجاحا كبيرا جدًا حيث احتلت التريند رقم 1 على القناة الرسمية عبر موقع "يوتيوب".

"قد الفارق" ﻛﻠﻤﺎﺕ ﺗﺎﻣﺮ ﺣﺴﻴﻦ، وﺍﻟﺤﺎﻥ وﺗﻮﺯﻳﻊ ﻭ ﻣﻴﻜﺲ ﺇﺳﻼﻡ ﺯﻛﻲ، ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻭﻣﻴﻜﺲ ﺍﻟﻐﻨﺎﺀ ﺑﺎﺳﺘﻮﺩﻳﻮ TH Production، ﻡ / ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺷﻮﻗﻲ، ﺟﻴﺘﺎﺭ / ﺃﺣﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ، ﺑﺎﺹ ﺟﻴﺘﺎﺭ / ﺃﺣﻤﺪ ﺭﺟﺐ، ﻓﻮﺍﺻﻞ ﻣﻮﺳﻴﻘﻴﺔ / ﺇﺳﻼﻡ ﺯﻛﻲ.