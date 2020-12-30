بأحدث الإصدارات .. مكتبة المسار تفتح أبوابها للجمهور

افتتح الشاعر والكاتب محمد بن حبيب الرحبي مكتبة المسار بالخوض السادسة، حيث يأتي الافتتاح في إطار التضافر مع الجهود الحكومية الرامية لدعم الثقافة العمانية، حيث تتميز المكتبة بأحدث الإصدارات من جميع أنواع الكتب والروايات.

وقال الرحبي إن عمان في حاجة لكل الجهود الرامية لانعاش الحركة الثقافية وغيرها من المجالات مضيفا أن المكتبة فتحت أبوابها للجمهور منذ شهر اكتوبرالماضي من هذا العام 2020وترحب بزوارها صباحا ومساء.

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