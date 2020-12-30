النادي الثقافي يطلق برنامج فعالياته 2021

كرم الفائزين في فعالية “ريشة نوفمبرية”

مسقط ـ العمانية:

احتفل النادي الثقافي مساء أمس الأول بمقره في القرم بإطلاق برامجه وفعالياته لعام 2021 بحضور الدكتور محمود بن مبارك السليمي رئيس مجلس إدارة النادي حيث يشتمل برنامج النادي والذي حمل شعار الهوية والانتماء في عالم متغير على 49 فعالية. وسيقام خلال يومي 6 و7 يناير مهرجان الخنساء للشاعرات العربيات الثالث بالنادي الثقافي ويوم 12 يناير محاضرة حول قصص البر والبحر في الموروث الشعبي العماني وذلك بفرع النادي الثقافي بمسندم.

وتقام يوم 19 يناير جلسة حوارية بمقر النادي حول سيكولوجية الفاشنيستا والجمهور “التأثير الثقافي” ويوم 26 يناير جلسة حوارية حول كورونا جائحة المستور الأخلاقي للأمم وذلك بفرع النادي الثقافي بمسندم. وفي الثاني من شهر فبراير تقام بمقر النادي محاضرة حول النخلة في الوجدان الثقافي العماني ويوم 8 فبراير محاضرة حول الوعي القانوني لدى المرأة العمانية بفرع النادي بمسندم أما يوم 9 فبراير فستكون هناك حلقة نقاشية بمقر النادي حول صناعة الإبداع في الفن التشكيلي ويوم 15 فبراير بمقر النادي الثقافي ندوة حول الإمام ناصر بن مرشد اليعربي نجاح للوحدة الوطنية.

وفي يوم 16 فبراير ستقام جلسة حوارية حول تأثير جائحة كوفيد 19 على الأدب والفن وذلك بمقر النادي الثقافي..

أما يوم 23 فبراير فستكون هناك جلسة حوارية حول مسرح الفضاء الإلكتروني هل هو وليد أزمة أم ضرورة بفرع النادي الثقافي بمسندم. وفي الثاني من مارس سيقيم النادي ندوة حول الدور العماني في الصناعة المعجمية الخليل بن أحمد وابن دريد أنموذجا من خلال كتابي العين وجمهرة اللغة وذلك بمقر النادي الثقافي ويوم 8 مارس حلقة نقاشية حول مسيرة التعليم في محافظة مسندم بفرع النادي الثقافي بمسندم. وفي 9 من مارس ستكون هناك جلسة حوارية حول تجارب البرامج المباشرة والحوارية للإذاعات الخاصة) بالتعاون مع اللجنة الثقافية بكلية الآداب والعلوم الاجتماعية بجامعة السلطان قابوس وذلك بمقر النادي الثقافي، وفي 15 مارس ستكون هناك محاضرة حول قراءة في كتاب الطريق 60 .. رحلة الكاتب خلفان الزيدي إلى القدس، بفرع النادي الثقافي بمسندم. وتقام يوم 16 مارس ندوة بعنوان عمان هوية راسخة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم دائرة المواطنة وذلك بمقر النادي الثقافي. أما في 23 مارس ستقام جلسة حوارية حول وسائل التواصل الاجتماعي: البنية والأثر بمقر النادي الثقافي. وفي 30 مارس هناك محاضرة بعنوان السياحة الجيولوجية في محافظة مسندم بالتعاون مع الجمعية الجيولوجية العمانية بفرع النادي الثقافي بمسندم. وفي الخامس من أبريل ستقام بفرع النادي بمسندم ندوة حول عوالم الشعر وفلسفة الوجود بالتعاون مع اللجنة الثقافية لكلية الآداب والعلوم الاجتماعية بجامعة السلطان قابوس وفي 6 أبريل ندوة حول الفضاء في خدمة البشرية بالتعاون مع الجمعية الفلكية العمانية بالنادي الثقافي. وفي 20 أبريل ندوة حول أسرة آل مداد وعطائها العلمي والأدبي بمقر النادي الثقافي، وفي فرع النادي بمسندم تقام يوم 27 أبريل محاضرة حول جزيرة سقطرى في التاريخ والتراث العماني. وفي الثامن عشر من مايو تقام ندوة التراث الطبي في عمان بمقر النادي الثقافي، ويوم 24 مايوم محاضرة حول اللغة الكمزارية بين الماضي والحاضر بفرع النادي الثقافي بمسندم، وفي 25 مايو جلسة حوارية حول الشخصية العمانية بين الهوية الوطنية والانفتاح على الآخر بمقر النادي الثقافي. وفي الأول من يونيو ستكون هناك ندوة بعنوان حقوق الإنسان بين الإمامين الصلت بن مالك وسعيد بن عبدالله بمقر النادي الثقافي.

أما خلال الفترة من 8 من يونيو إلى 10 أغسطس سيشهد النادي الثقافي بمقره في القرم وفرعه في خصب إقامة فعاليات البرنامج الصيفي الثقافي للأطفال والناشئة وفي 10 أغسطس محاضرة بفرع النادي في خصب حول الموشحات في شعر الشيخ عبدالله الخليلي وفي 17 أغسطس حلقة نقاشية بمقر النادي بالقرم حول التراث المادي في الرواية العمانية.

وفي 24 أغسطس ستكون هناك محاضرة بعنوان “المنتفقي علم مغمور في بطون المخطوطات” وذلك بفرع النادي الثقافي بمسندم، وفي 31 أغسطس ستكون هناك جلسة حوارية حول الاقتصاد الأخضر والتطبيقات العمانية بالنادي الثقافي بالقرم.

وفي السابع من سبتمبر ستكون هناك حلقة نقاشية حول العلاقات الدولية في عهد السيد سعيد بن سلطان بمقر النادي الثقافي، وفي 14 سبتمبر ندوة من أعلامنا(الشيخ سعد تاج العارفين – سيرة وحياة) بفرع النادي الثقافي بصلالة..

وفي 21 من ذات الشهر حلقة نقاشية بمسندم حول تأريخ ما أغفله التاريخ من حياة الأطفال في عمان، وفي 28 سبتمبر جلسة حوارية بمقر النادي حول العلوم الإنسانية بين الهوية وسوق العمل. وفي الفترة من 3 إلى 6 أكتوبر سيقيم النادي بمقره في القرم ملتقى الحكواتي العماني الأول يوم 12 أكتوبر محاضرة في مسندم حول مفهوم الإنترنت العميق.

أما في 19 أكتوبر فهناك بفرع النادي في مسندم حلقة نقاشية حول أسماء الولايات الدلالات التاريخية والثقافية ويوم 26 أكتوبر جلسة حوارية حول صندوق رفد وبنك التنمية – التداخل والأثر في الدعم الثقافي بمقر النادي. وفي الثاني من نوفمبر سيقيم النادي محاضرة في فرعه بمسندم حول تجرية حياة – الفنان صالح زعل وفي 6 نوفمبر محاضرة حول (العمانيون وأرخبيل الملايو) بمقر النادي الثقافي. ويحتفل النادي الثقافي يوم 16 و17 نوفمبر في مقره بالقرم وفرعه في مسندم بالعيد الوطني الحادي والخمسين المجيد. وينظم خلال الفترة من 21 إلى 24 الملتقى السينمائي الثالث “الهلال الخصيب” وذلك بمقر النادي الثقافي، وفي 29 نوفمبر محاضرة في مسندم حول كتاب الإبانة في اللغة العربية للعوتبي بين معنى اللغة وفقهها – قراءة جديدة وفي 30 من ذات الشهر ستقام حلقة نقاشية في مقر النادي حول عالمية سيدات القمر. وفي السابع من ديسمبر سيقيم النادي في مقره محاضرة حول المصاحف العمانية المخطوطة وفي 13 من ذات الشهر محاضرة حول عمان في كتب التفسير والشعر والأدب والتاريخ بفرع النادي الثقافي بمسندم وفي 14 ديسمبر محاضرة حول القصيدة البائية للإمام راشد بن سعيد وذلك بمقر النادي الثقافي. وفي 20 ديسمبر محاضرة حول الأبراج والقلاع والحصون والأسوار بناؤها وأدوارها وأهمية الحفاظ عليها وذلك بفرع النادي الثقافي بمسندم أما يوم 21 ديسمبر فستقام محاضرة حول الدولة المدنية ومأزق الهوية وذلك بمقر النادي الثقافي، ويبدأ النادي يوم 28 ديسمبر موسمه الثقافي لعام 2022 مع تكريم شخصية العام وذلك بمقر النادي بالقرم.

الجدير بالذكر أنه تم أمس افتتاح المكتبة الشرائية الإلكترونية لإصدارات النادي وتكريم الفائزين في فعالية ريشة نوفمبرية والتي أطلقها النادي خلال شهر نوفمبر الماضي إضافة إلى افتتاح المعرض التشكيلي على الموقع الإلكتروني للوحات الفائزة في مسابقة ريشة نوفمبرية.