تدشين موسوعة “عُمان منذ الأزل.. سجل تاريخي مصور”

تضم 4 أجزاء وتُعيد توثيق التاريخ العُماني لأكثر من 7000 عام

مسقط ـ العمانية:

تم أمس بالمتحف الوطني تدشين الموسوعة التاريخية العُمانية المصورة “عُمان منذ الأزل.. سجل تاريخي مصور” التي تضم أربعة أجزاء من القطع الكبير وتُعيد توثيق التاريخ العُماني منذ أكثر من 7 آلاف عام.

جاء إعداد الموسوعة بتوجيهات سامية من المغفور له بإذن الله تعالى، السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور – طيب الله ثراه- وأشرف عليها محمد بن الزبير بن علي مستشار جلالة السلطان لشؤون التخطيط الاقتصادي المتقاعد، ويُعد المتحف الوطني أحد الداعمين والمساهمين الرئيسيين في تنفيذ المشروع بالإضافة إلى جهات أخرى. وجرى حفل التدشين تحت رعاية معالي سالم بن محمد المحروقي وزير التراث والسياحة.

ويقول محمد بن الزبير في مقدمة موسوعة “عُمان منذ الأزل.. سجل تاريخي مصور”، عن رحلة تأليفها “في أكثر من لقاء جمعني بالمغفور له بإذن الله، كان جلالته يتحدث عن موضوع التاريخ العُماني وضرورة تنقيته من الشوائب، كان يحثنا دائماً على أن نبدأ في هذا المسار، حينها بدأت هذه الرحلة عبر وضع دراسة شاملة لإمكانية تأليف هذه الموسوعة، حيث جاءت نتائج الدراسة التي قمنا بها، لتشير إلى ضرورة وضع سجل مصور لهذا التاريخ بحيث تقطع الشك باليقين وتنقل الحقيقة بواقعية وصدق، وكان التحدي الأول الحصول على الصور المناسبة التي تغطي تلك المرحلة الزمنية الهائلة، ولذلك اعتمدنا على الآثار واللقى والنقوش القديمة التي تم العثور عليها في مختلف أرجاء السلطنة، إلى جانب المعالم التاريخية التي عملنا على دراستها وتوثيقها بالصورة.

وتأتي أجزاء الموسوعة الأربعة لتسرد الحكاية العُمانية وفق تسلسل زمني دقيق، حيث يتضمن الجزء الأول صوراً تحكي قصة عُمان منذ الزمن السحيق إلى ما قبل دخول أهل عُمان في الإسلام. فمنذ أكثر من ٧٠٠ مليون عام تشكلت أرض عُمان، مكونة تركيبة جيولوجية فريدة، وفي الوقت ذاته عملت عوامل التعرية المختلفة على تشكيل هذا السطح مكونة ظواهر طبيعية متنوعة.

أما الجزء الثاني من الموسوعة فيغطي الفترة الزمنية الممتدة من دخول أهل عُمان في الإسلام حوالي ٦٢٩–٦٣٠م إلى ما قبل تولي السلطان قابوس بن سعيد -طيب الله ثراه- مقاليد الحكم في العام ١٩٧٠م، حيث تحكي المخطوطات والصور إسهامات الإنسان العُماني الحضارية والتاريخية في مجالات شتى، كالأدب واللغة والفقه، والطب، والمعمار، والعلوم، والفنون، والملاحة، والتجارة وغيرها.

أما الجزءان الثالث والرابع فيتناولان عصر النهضة الحديثة إلى حيـن انتقال السلطان قابوس بن سعيد -طيب الله ثراه- إلى الرفيق الأعلى وتولي حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – مقاليد الحكم في 11 يناير2020م ؛ حيث ينـطلق الجزءان من ٢٣ يوليو ١٩٧٠م لحظة بزوغ فجر النهضة الحديثة، في تسلسل موضوعي يتناول التنمية الإنسانية كامتداد للتطور الإنساني والحضاري على هذه الأرض الطيبة.

وقال مبارك العريمي مدير مكتب مشروع الموسوعة إن الموسوعة جاءت في 1792 صفحة، وتضم 5188 صورة تم اختيارها وتوثيقها من بين أكثر من 150 ألف صورة تم جمعها من مختلف المصادر، و52 رسما بيانيا بتقنية “الإنفوجرافك” في الأجزاء الأربعة في محاولة لإعادة كتابة التاريخ العُماني بموضوعية بحتة بعيداً عن التهويل وقريباً قدر الإمكان من الواقع المثبت، ليكون الكتاب بمثابة مرجع دقيق للدارسين والباحثين في هذا المجال.

وقال معالي سالم بن محمد المحروقي وزير التراث والسياحة، ورئيس مجلس أمناء المتحف الوطني في حديث له إن هذا العمل الموسوعي الوطني الكبير يمثل توافق العديد من المؤسسات والأفراد المتخصصين في المجالات المختلفة ولذلك خرج العمل بهذا الشكل الموسوعي الثري المتكامل الذي لا شك أنه يمثل أهمية كبيرة بالنسبة للمختصين والمهتمين بقضايا عمان بمختلف تجلياتها التاريخية والجغرافية من حيث التراث البشري والطبيعي “، وأن مكونات الموسوعة تمثل ذاكرة الأمة وذاكرة وطن في عمل استثنائي من حيث المحتوى والإخراج والأبعاد التي ستترتب على هذا العمل الرائد من نوعه.

من جانبه قال سعادة جمال بن حسن الموسوي أمين عام المتحف الوطني في كلمته في حفل تدشين الموسوعة إن “هذه الموسوعة المهمة تمثل رصيد عُمان ومادة ثرية لذاكرتها الوطنية، ستشق طريقها إلى المكتبات الرائدة، وتكون مرجعاً فارها للباحثين والدارسين، وكافة المهتمين”. وقال المكرم الدكتور محمد بن حمد الشعيلي عضو مجلس الدولة في تصريح لوكالة الأنباء العمانية إن “عمان تعد من الدول الغنية في التاريخ والحضارة، ولذلك فإن هذه الإنجازات التاريخية وهذا الإرث الحضاري هو بحاجة إلى إبراز في مختلف الوسائل وبشتى الطرق، ومنذ بدء مسيرة النهضة المباركة بدأنا نلمس هذا الاهتمام وفي كل فترة زمنية منذ عام 1970 وحتى اليوم نشهد الكثير من الفعاليات المرتبطة بإبراز التاريخ العماني وإظهاره للجميع بالمظهر الذي يوحي بقدم حضارة وتاريخ عمان”.

وضمت الموسوعة وثائق وصورا تنشر لأول مرة من بينها رسالة موجهة من السلطان سعيد بن تيمور – رحمه الله – إلى ابنه السلطان الراحل قابوس بن سعيد – طيب الله ثراه -

وقال أحمد بن علي المخيني الباحث في موسوعة عمان منذ الأزل في تصريح لوكالة الأنباء العمانية إن ” الأبجدية العمانية من أبرز الرسوم البيانية التقنية التي تضمنتها الموسوعة وهي توضح تلك الكتابات وعلاقتها مع الأبجديات الأخرى التي كانت سائدة آنذاك وانفوجرافيك آخر يتحدث عن علاقة الفينيقيين ووصولهم إلى مختلف مناطق البحر الأبيض المتوسط.. كما تم إبراز تاريخ أزد عمان الذين وصلوا إلى عمان قبل ألف عام على الأقل من وصول مالك بن فهم، وأيضا إبراز ملوك عمان وأسماء عمان قبل الإسلام ونفوذ أولئك الملوك.

واشتمل حفل تدشين الموسوعة على عرض لأبرز الصور والرسوم البيانية “الانفوجرافيك” التي تضمنتها أجزاؤها، إضافة إلى تقديم فيلم عن أبرز مراحل إعداد الموسوعة والجهود التي بذلت في إعدادها.