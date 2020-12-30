أحمد سعد يطرح اغنية "رسالة" عبر "يويتوب"

القاهرة - محمد ابراهيم - طرحت شركة "مزيكا" أغنية "رسالة" للفنان أحمد سعد، وذلك عبر قناتها الرسمية بموقع تبادل الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وهى من كلمات آدم وألحان أيمن هلال وتوزيع ميدو مزيكا.

كلمات الأغنية

"رسالة منى ليكو ياللى كنتوا لمةـ رسالة منى ليكو ياللى كنتوا شلة

رسالة منى ليكو ياللى كنتوا صحب، على سكتى أحسن لكم ماتظهروش

ماتقولوش إن إحنا واحد.. عمرنا مانمشى فى طريق

إنتوا صفحة طويتها راحت.. ياللى سيبتونى غريق".

وروج أحمد سعد، خلال الأيام الماضية للأغنية ببروموا لها عبر حسابه بموقع "انستجرام"، ونشر مقطع فيديو مصحوبا بتعليق: "رسالة مني ليكو ياللي كنتو لمة، رسالة مني ليكو ياللي كنتو شلة.. استنو اغنيتي الجديدة رسالة خلال أيام".

يذكر أن آخر أعمال أحمد سعد الغنائية هى أغنية "يا بخته" مع النجم هانى شاكر والتي تم طرحها على موقع يوتيوب، وهى كلمات أحمد ابراهيم، الحان أحمد سعد، توزيع محمود صبرى، مهندس صوت أحمد جودة".