من يسرا اللوزي إلى نيرمين الفقي.. 4 فنانات تعرضن للتنمر في 24 ساعة

، من خلال متابعين لهم على حساباتهم الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعى المختلفة ، وهذه لم تكن ظاهرة جديدة ولكن تطور الامر بشكل كبير مما جعل النجوم يخرجون عن صمتهم، والرد على التنمر، ولكن بـ أسلوب مهذب.

وينشر "دوت الخليج" عبر السطور التالية، كيف تعرض هؤلاء النجوم للتنمر . - التنمر على ابنة الفنانة يسرا اللوزي في البداية، نشرت يسرا اللوزي صورًا لها ، من حلقتها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج معكم منى الشاذلي وعلقت قائلة: «سعدت جدًا بردود الأفعال الجميلة تجاه حلقتي مع الإعلامية منى الشاذلي بالاشتراك مع الدكتورة رنيم حسن من مبادرة "حادي بادي" والدكتور سامح يسري من "هيئة إنقاذ الطفولة" بمصر، شكرًا لجمهوري العزيز ولكل من ساهم في نجاح هذه الحلقة». وتفاجأت يسرا اللوزي، بتعليق أحد المتابعين الذي كتب: «ماشي يا أم الطرشة»، لترد عليه «اللوزي» وتلقنه درسًا في الذوق وكتبت: «شكرًا على ذوق حضرتك.. أنا قررت أستغل كلامك اللطيف عشان أقدم شوية توعية بخصوص هذا المصطلح... أولًا، المصطلح الصحيح والمقبول هو "الصم وضعاف السمع"، وليس "الطرش" أو "البكم"، ثانيًا، أحب أعّبر عن فخري بكوني والدة طفلة "صماء" لأنها علمتني حاجات كتيرة جدًا وبقيت بنى آدمة وأم أحسن بسببها وأنا متأكدة إنها هتطلع إنسانة مثقفة ومتفوقة ومش هتبقى محتاجة مساعدة من حد عشان تحقق أحلامها». - رانيا يوسف

بعد تصدر تلك الوقائع السوشيال ميديا أمس ، قررت النجمة رانيا يوسف أن تشارك الجمهور بعض وقائع التنمر التي تواجهها أيضا على حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي ، ونشرت برنت سكرين " لبعض التعليقات السلبية والتنمر الذي تواجهه على منشوراتها . ومن ضمن التعليقات التي تلقتها رانيا يوسف :" اللي زيك يستاهل الجلد"، يا رب يجيلك كورونا"، "ربنا ياخدك إنتي واللي زيك" . وكتبت رانيا يوسف تعليقًا على ذلك :" وعلّقت رانيا يوسف قائلةً: "دي عينة بسيطة جدا من اللي بشوفه يوميا على السوشيال ميديا للأسف، ناس تدعي الدين والتدين وكلها مواضيع مختلفة، يعني خبر موت يتمنون فيه الموت لشخص آخر، وخبر عن قضية تحرش يعللون بأن السبب الملابس، وخبر تهنئة بالعيد يتهموني إني عدوة الدين".

- سوسن بدر

نشرت صورة تنعي فيها المخرج السوري الراحل حاتم علي الذي توفي أمس، وقام احد المتابعين بكتابة تعليقًا غير لائق ، حيث تمنى لها الموت قائلًا :" عقبالك" . سوسن بدر لم ترد على المتابع بنفس الأسلوب، لكن اختارت أن ترد عليه بأسلوبها الراقي فكتبت له :" الموت رحمة ولطف من ربنا سبحانه للطيبين، لأنهم بيتمنوا لقائه أشكرك على دعائك». - نيرمين الفقى

من احدث النجوم الذين تعرضو للتنمر هى الفنانة نرمين الفقى ، وذلك من خلال متابعه قام بالتعليق على احد صور الفنانة مى عمر من مسلسل " لؤلؤ " ، وكتبت المسلسل بجد تحفه الديكور و الملابس و التصوير و الممثلين و الكاست، بس بصراحه نرمين الفقي بان عليها الكبر، وعجزت، وبلدي اوي، بصراحه مش مقتنعه بيها في دور نجمه مهمه، ليه وقع الاختيار عليها؟، مع ان كان ممكن تجيبوا شيرين رضا مثلا، اشيك بكتير، ومتواجده وعندها حضور، مش راحت عليها زي نيرمين الفقي "

وردت عليها الفنانة مى عمر " شكرا علي رأيك في المسلسل بس عايزة اقولك علي حاجه كل كاست العمل نجوم كبار و مهمين و اضافوا للمسلسل و ميصحش ابدا تدخلي علي صفحتي الشخصيه و تغلطي في زمايلي و نيرمين الفقي ممثله مهمه اتشرفت انها شاركت في مسلسل لؤلؤ و حقيقي كلنا فالمسلسل اخوات و اصحاب و حبايب و مش هاسمح لحد يغلط في زمايلي اللي بحبهم و بحترمهم كلهم "