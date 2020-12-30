علا رشدي تدعو لممارسة الرياضة من إحدى صالات الجيم.. شاهد

نشرت الفنانة علا رشدي صورة جديدة لها من صالة الجيم، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وعلقت علا رشدي، قائلة: " مع نهاية ٢٠٢٠ وبداية ٢٠٢١... قررت ازود من الحاجات اللي بحب اعملها لنفسي.. الحاجات اللي بتبسطني اكتر.. زي الرياضة وًاقلل من الحاجات اللي بتدايقني... ????????❤️ ايه الحاجات اللي بتبسطكمً وممكن تعملوها اكتر من اول ٢٠٢١؟".

وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها عبر السوشيال ميديا، وتمنوا لها عام ميلادي جديد ملىء بالصحة والسعادة.

وشاركت علا رشدي مؤخرا في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، بجانب كل من الفنان شريف منير، وكريم فهمي، وسوسن بدر، وتار عماد، وعدد كبير من النجوم.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي رومانسي تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام، حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع يعانى منها معظم الأزواج.