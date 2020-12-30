اللى ركبوا الموجة كتير.. عمر كمال بصحبة شيبة بـ فيديو جديد

شارك نجم المهرجانات الشعبي عمر كمال فيديو جديدا له بصحبة الفنان احمد شيبة وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وغنى شيبة بصوته الشعبي الأصيل، وعلق عمر كمال، قائلا: " والدنيا باظت يابا ع الاخر ???? واللى ركبوا الموجة كتير ????"

وتفاعل معهما عدد كبير من متابعيهما عبر السوشيال ميديا، وانهالت تعليقاتهم الإيجابية حول صوتهما وطلبوا منهما دويتو يجمعهما قريبا.

وعلى الجانب الآخر كان قد نشر الفنان عمر كمال ، من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام " صورة جديدة له .

وأعلن فيها أنه سيقيم حفلات رأس السنة فى لبنان وعلق قائلًا: "حفلات الكريسماس ورأس السنة ف لبنان ٢٩ و ٣٠ و ٣١ ديسمبر في لبنان".

فيما أعلن مغني المهرجانات حمو بيكا، عن عمل جديد يجمعه بـ عمر كمال يحمل اسم "هفضل أستاذ"، ليتأكد الجمهور أن الخلاف الذي دار بينهما على مواقع التواصل الاجتماعي منذ أيام كان مجرد دعاية للأغنية الجديدة بينهما.

وكان عمر كمال، ردّ على هجوم مطرب المهرجانات حمو بيكا، ببث مباشر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وقال عمر كمال: "أنا تحمّلت كتير جدًا إهانات من بعض الناس، لكن أنا ممكن أطلع أقولك يا "أبوكرش" لكن كل دي إهانات أنا ماليش فيها".

وأضاف: "أنا أول أغنية أتربح من خلالها كانت من خلال أغنية "انتي معلمة" وكل الأغاني اللي قبل كده كنت بديها لـ حمو بيكا، عشان يرفعها من خلال قناته ويكسب منها بما فيهم أغاني كانت من إنتاجي أنا، والله مكنتش باخد فلوسهم لأني بكسب من زمان وسيبتك تاكل عيش".