غدًا.. أحمد عدوية ونجله محمد في «التاسعة» على قناة مصر الأولى

يحل كل من نجم الأغنية الشعبية أحمد عدوية ونجله النجم محمد عدوية، غدًا الخميس، ضيوفًا على برنامج "التاسعة" الذي يقدّمه الإعلامي يوسف الحسيني على قناة مصر الأولى في حلقة خاصة احتفالا برأس السنة، ومن المقرر أن يقدم الثنائي أغانى سويًا خلال الحلقة، والكشف عن تفاصيل في حياتهم الفنية، وتحمل العديد من المفاجآت.
وأطلق مؤخرًا محمد عدوية، أغنية دعما لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، "حياة كريمة"، والتي تدعم البسطاء والفئات الأكثر احتياجا.
وتركز الأغنية على أهمية مبادرة "حياة كريمة لصالح الفئات الأكثر احتياجًا، وأن المبادرة تستهدف توفير حياة آدمية ولائقة بالبسطاء ودعمهم لتوفير احتياجاتهم وضمان معيشة كريمة لهم، وأن الدولة تحرص على رعاية هذه الفئات.
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