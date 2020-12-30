فاضي شوية.. حمزة نمرة يطلق أغنية جديدة من ألبوم «مولود سنة 80»

أطلق الفنان حمزة نمرة منذ قليل، أغنية "فاضى شوية" عبر قناته الرسمية على اليوتيوب. وكتب من خلال حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام"، أغنية #فاضي_شوية أجدد أغاني ألبوم #مولود_سنة_80 .. اتفرجوا ع الفيديو على يوتيوب وشاركونا رأيكم واوعوا تنسوا اغنية #6_صباحًا هتنزل كمان شوية ان شا الله ???? " . اقرأ أيضاً : وتقول كلمات الأغنية "آه يا سلام سبنا الوقت يعدى قوام .. ما حسبناش اللحظة الجاية دا اسمه كلام". ‏عيشنا العمر نربّي حمام بس نسينا نقوم ِغيّة ... ومايهمكش عادى اسمع منى الساعة دى مش وقت عتاب" . فيها إيه لو نرجع تانى وبدل ما تكون وحدانى ... تسندنى معاك ونقوم " أغنية "فاضى شوية" من كلمات خليل عز الدين وألحان حمزة نَمِرة وتوزيع كريم عبدالوهاب وجيتار مصطفى أصلان.

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