هند صبري توجه رسالة لمتابعيها في نهاية 2020

شاركت الفنانة هند صبري، متابعيها، بصورة جديدة لها، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وعلقت هند صبري، على الصورة: "كان عام 2020 أفضل عام في حياتك، لقد واجهت تحديًا تلو الآخر، لقد تكيفت وتغلبت، أجبرتك 2020 على النمو باطراد، لا تأخذ ذلك كأمر مسلم به".

وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها عبر السوشيال ميديا، وتمنوا لها عاما جديدا مليئا بالسعادة.

يذكر أن آخر أعمال هند صبري، فيلم "كيرة والجن" مأخوذ عن رواية 1919 للمؤلف أحمد مراد، الذى كتب السيناريو والحوار، ويخرجه مروان حامد، ويشارك فى بطولته إلى جانب كريم عبدالعزيز وأحمد عز كل من هند صبرى، سيد رجب، أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبدالعظيم، عارفة عبدالرسول، تامر نبيل، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف.

وتنتهي هند صبري نهاية الشهر الجاري من تصوير 80% بالمئة من مشاهدها في مسلسلها الرمضاني الجديد بنهاية شهر ديسمبر الجاري.

العمل الذي تتقاسم بطولته مع أحمد عز يكتبه باهر دويدار ويخرجه أحمد علاء وتنتجه سينرجي في خطوة تؤكد عودة المسلسلات الكبيرة للدراما المصرية.