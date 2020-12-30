لقطات مميزة ترصد قصة حب روجينا وزوجها بين الماضي والحاضر

الفنانة روجينا خطفت الأضواء منذ يوم أمس بعد احتفالها الرومانسي بعيد ميلاد زوجها نقيب الفنانين أشرف زكي وتصدر اسمها محركات البحث خاصة بعد كشفها عن لقطات مميزة بين الماضي والحاضر تعكس قصة حبهما الى جانب لقطات مع بناتهما.

روجينا تحتفل بعيد ميلاد زوجها

الفنانة المصرية روجينا استطاعت أن تنشر أجواء من البهجة مع الأيام الأخيرة من عام 2020 من خلال كشفها عن العديد من اللقطات السعيدة برفقة زوجها والتي تعكس فيها مدى متانة علاقتهما الزوجية وانسجامهم الأسري، الى جانب لقطات مع ابنتيهما، وجاء نشر روجينا للصور في مناسبة احتفالها بعيد ميلاد زوجها الذي اتم عامه الـ 60.

روجينا أرفقت الصور بمعايدة رومانسية مميزة وصفت فيها زوجها بأنه السند لها وكبير العائلة كما تعمدت أن تتغزل به على طريقة عبارتها الشهيرة "يا عمري" التي أدتها بشخصية فدوى في مسلسل "البرنس"، فكتبت لزوجها :"كل سنة وأنت بصحة وسعادة يا عمري.. كل سنة وأنت حبيب العمر، ورفيق الرحلة والسند والأمان وكبير العائلة وأبو البنات، كل سنة وأنت حبيبي.. كل سنة وأنت دايما في قلبي"

روجينا واشرف زكي ارتبطا بقصة حب مميزة منذ تعارفهما حيث كانت ما تزال طالبة في المعهد بينما كان هو الأستاذ، وارتبطا حينها بعلاقة خطوبة توجت بعدها بالزواج ورزقا ابنتان هما : مايا ومريم.

وتخلل علاقتهما الزوجية قبل سنوات انفصال قصير دام لحوالي ستة أشهر وذلك بعد انشغال اشرف زكي بضغوطات أعماله الكثيرة وشعور روجينا بإهمال زوجها لها، الا انهما عادا وتصالحا واعربت حينها روجينا عن ندمها بسبب عدم تفهم ظروف زوجها.

فيديو نادر من خطوبة روجينا واشرف زكي

وتزامنا مع تصدر روجينا محركات البحث، أعاد رواد السوشيال ميديا تداول مقطع فيديو قديم من خطوبتها على أشرف زكي يعود لما يقارب الـ 30 عاماً بحضور عدد من نجوم الفن من بينهم محمد هنيدي، مدحت صالح، طلعت زكريا، سمير غانم، محمد منير، وحيد سيف، كامل أبو ريا" وغيرهم.

وتفاعل المتابعين مع الفيديو بشكل واسع، وتمنوا للثنائي دوام الحياة الزوجية السعيدة.