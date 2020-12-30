سوسن بدر تلقن متابع درساً بعدما تمنى لها الموت والنجوم يتضامنون معها

سوسن بدر تلقن أحد المتابعين درساً عبر انستغرام بعدما تمنى لها الموت، فالنجمة القديرة سوسن بدر تعرضت مجددا الى تعليقات قاسية من قبل أحد متابعيها ما جعلها ترد عليه وتلقنه درسا لا ينسى، فيما عبر عدد من النجوم عن تضامنهم معها ويأتي ذلك في وقت عادت فيه الى الواجهة قضية التنمر على الفنانين واشتباك النجوم معهم وآخرهم يسرا اللوزي .

سوسن بدر ترد على متابع تمنى لها الموت

البداية كانت بعدما نعت الفنانة سوسن بدر، المخرج السوري حاتم علي، الذي وافته المنية يوم الثلاثاء، إثر أزمة قلبية عن عمر يناهز 58 عامًا.

ونشرت سوسن بدر صورة الراحل ورثته قائلة: "البقاء لله المخرج الموهوب المحترم حاتم علي .. خبر صعب جدًا الله يرحمه".

رثاء سوسن بدر لزميلها حاتم علي دفع أحد المتابعين على انستغرام للتعليق بشكل صادم وقاسي فكتب لها :""عقبالك" أي أنه تمنى الموت لها ايضا، لتنجرف سوسن بدر بالرد عليه وتلقينه درساً قائلة "الموت رحمة ولطف من ربنا سبحانة للطيبين لأنهم بيتمنوا لقائه اشكرك على دعائك" في إشارة منها بأنها لا تخشى الموت.

تضامن النجوم مع سوسن بدر

وتضامن الجمهور مع سوسن بدر كذلك انضم للقائمة عدد من المشاهير وبينهم الفنانة نجلاء بدر التي وجهت رسالة حب الى زميلتها سوسن بدر و نشرت صورة للتعليق المسيء وعلّقت قائلة: دوت الخليج الناس دي عايشة وسطنا إزاي وبتعمل ايه وهاتتربى امتى بجد حاجة تحزن..كل الحب و التقدير للفنانه سوسن بدر ربنا يخليكي لينا و يحفظك ".

وسبق وأن تعرضت سوسن بدر للإساءات والتعليقات القاسية من قبل بعض متابعيها، وأخرها كان عندما تفاعلت مع أغنية الفنان حسين الجسمي "بالبنط العريض" أثناء قراءتها أحد السيناريوهات، فتفاجأت بتعليق إحداهن المسيء والتي كتبت لها :"إنتي لسه عايشة"، فسارعت سوسن بدر للرد عليها وتلقينها درساً قائلة لها :"الحمد لله وبعدين بتسأليني أنا ليه أسالي ربنا سبحانه وتعالى كاتب لكل إنسان عمره ".

سوسن بدر وزحمة اعمال فنية

على صعيد فني، سوسن بدر تستعد خلال الفترة القادمة لعرض أكثر من عمل سينمائي من بينها فيلم "مش أنا" مع الفنان تامر حسني، كما شاركت خلال الفترة الماضية في مجموعة من الأعمال الدرامية من بينها مسلسل "خيط حرير" مع الفنانة مي عز الدين، و"طلقتك نفسي"، و"في كل أسبوع يوم جمعة".