"المصرية لحقوق الصم" تدين واقعة التنمر بالفنانة يسرا اللوزي وإبنتها

القاهرة - محمد ابراهيم - أدانت المؤسسة المصرية لحقوق الصم ومترجمي لغة الإشارة، ما تعرضت له، الفنانة يسرا اللوزى من تنمر أحد المتابعين والإساءة إليها ولإبنتها من الصم وضعاف السمع، عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وصرحت ناديه عبدالله رئيس مجلس أمناء المؤسسة، بأن ما حدث إساءة بالغة للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يصل عددهم إلي 15 مليون مواطن مصري، منهم نحو 3 مليون شخص من ذوي الإعاقة السمعية، وللأسف تحدث حوادث التنمر يومياً، ما دفع الدولة المصرية إلى إصدار تشريع جديد لمواجهة هذه الظاهرة.

وأشارت إلي أن قانون العقوبات الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 189 لسنة 2020 ينص علي، "الشخص الذي يرتكب جريمة التنمر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة الف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه.

وأشادت رئيس المؤسسة بالفنانة يسرا اللوزي وردها المحترم علي صاحب التعليق المسيئ، لافتة لانها تقوم منذ فترة كبيرة بدور هام في التوعية بالإعاقة وحقوق ذويها.