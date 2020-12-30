صابر الرباعي نقيبًا للفنانين التونسيين

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن الفنان التونسي ​صابر الرباعي​ عن انتخابه نقيباً للفنانين التونسيين، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي.

ونشر الرباعي صورة لإعلان تأسيس النقابة، ضمت أسماء الفنانين التونسيين أعضاء الهيئة الإدارية المؤسسة للنقابة.

وذكرت ورقة التأسيس أن الفنان التونسي لطفي بوشناق انتخب لتولي منصب رئيس الهيئة الإدارية في النقابة.

وعلّق الرباعي على الصورة قائلاً: "على بركة الله نبدأ عهدا جديدا ، لغد أفضل للفن و الفنانين التونسيين بكل أطيافهم ، فمرحبا بالجميع في نقابتكم و كلنا عزم على تصحيح المسار معا . كلنا من أجل مستقبل يملؤه الحب و الإحترام".