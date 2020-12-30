إصابة 3 من طاقم عمل فيلم الشنطة بفيروس كورونا في دبي

أصيب 3 من طاقم عمل فيلم "الشنطة" بفيروس كوفيد ١٩ "كورونا" وهم "مدير إنتاج شادي فتحي، وأحمد عبداللاه مسئول أعمال الأكروبات، والكوافير سامر النجار"؛ مما دفع منتج ومؤلف الفيلم، الفنان تامر عبدالمنعم، إلى الإبقاء عليهم في دبي للاطمئنان علي حالتهم الصحية، وعدوة باقي فريق العمل إلى مصر.

ونقلت السلطات الاماراتية، المصابين الثلاثة إلي أحد المستشفيات في دبي لتلقيهم العلاج.

من جهته، أعرب الفنان تامر عبدالمنعم مؤلف ومنتج فيلم "الشنطة"، عن أسفه لإصابة ٣ من فريق عمل الفيلم بفيروس كورونا، وقال: "الحمد لله، باقي الفريق عاد بالكامل إلي مصر، بعد إجراء الفحوصات بسلام".

فيلم "الشنطة" من نوعية افلام الأكشن الكوميدي ومن المقرر إستكمال باقي تصوير مشاهده بالقاهرة بعد أيام.

"الشنطة" تأليف تامر عبدالمنعم بطولة بيومي فؤاد ، شيرين ، ديما ، شريف الدسوقي ، محمد عبدالعظيم ، الطفلة بيزي ، ديما الحايك وظهور خاص للنجم محمد لطفي إنتاج شركة سبوت 2000 صفوت غطاس وشركة X.O الإماراتية تامر عبدالمنعم وعادل عشوب وعمرو علي ومن إخراج أحمد البدري.