أول ظهور للفنان أحمد حلمي مع والدته

نشر الفنان أحمد حلمي عبر خاصية ستوري بحسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، صورة، تجمعه بوالدته، في أول ظهور لها.

وعلق احمد حلمي على الصورة التي جمعته بوالدته : " ماما".

وفي سياق منفصل، سبق وأن نشر أحمد حلمى، تعليقا، عبر صفحته على "فيس بوك" يدعم خلاله منتخب مصر للسيدات لكرة القدم والذى تعرض للتنمر من قبل البعض، بسبب ملابسهم وظهورهم بملابس كرة القدم.

وقال احمد حلمى : "دول فريق البنات المصري لكرة القدم .. من كام يوم قريت كلام فيه تنمر عليهم.. الكلام جايز يضايق .. بس انا متأكد انه ممكن يضايق المحبطين واصحاب النفوس الضعيفة او اللي معندهومش ثقة في نفسهم.

واضاف حلمى : "البنات دول لا محبطين ولا نفوسهم ضعيفة ومعندهمش غير ثقتهم في نفسهم اللي بتخليهم يبتدوا الحياة وكلهم امل وحلم في انهم يحققوا فوز او نصر لفريقهم او لبلدهم .. شجعوهم وقوهم لأنكوا مش هتعرفوا لا تكسروهم ولا تكرهوهم في الحياه لانهم فاهمين المعني الحقيقي للحياه واحترام الاخر اكتر من اي حد اتريق او اتنمر عليهم".

يذكر ان اخر اعمال الفنان احمد حلمى كان فيلم "خيال مآته" والذى قدمه العام الماضى وشارك فى بطولته كل من خالد الصاوى ومنة شلبى وبيومى فؤاد واخراج خالد مرعى.