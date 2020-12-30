ألبومات 2020.. إليسا تتراجع بـ «صاحبة رأي».. الهضبة يطرح ألبومين

شهد عام 2020 طرح عدد من ألبومات نجوم ونجمات الطرب في الوطن العربي رغم ما شهدته الصناعة الموسيقية من تدهور بسبب جائحة كورونا التي ضربت عالم الموسيقى والإنتاج الفني.

ونرصد في السطور التالية أبرز ألبومات الفنانين التي طرحت في 2020:

عمرو دياب :

مع بداية 2020، أطلق الهضبة عمرو دياب ألبومه "سهران" والذي احتفل به مع جمهوره في حفل بالتجمع الخامس قبل انتشار فيروس كورونا وحقق الألبوم نسب استماع عالية عبر موقع يوتيوب ومنصات الأغاني مثل انغامي وسبوتيفاي، ثم طرح الهضبة منذ أيام ألبومه الثاني في 2020 وهو "يا انا يا لا" والذي تصدر التريند بمجرد طرحه.

-إليسا :

طرحت إليسا ألبومها " صاحبة رأي" في أغسطس 2020 وذلك بعد تأجيله عدة مرات بسبب جائحة كورونا، ويضم الالبوم 18 اغنية ، من بينهم 4 اغاني لبنانية واغنية لداليدا.

ورغم أن اليسا ملقبة بـ نجمة الملايين عبر موقع يوتيوب بتحقيقها ملايين المشاهدات باغانيها الا انها أخفقت في البوم " صاحبة رأي" ولم تحقق المشاهدات المتوقعة.

-اصالة :

عادت اصالة من جديد الى السوق الخليجي من خلال البوم " لا تستلم " الذي طرحته في منتصف شهر سبتمبر ، وصورت اصالة من اغاني الالبوم اغنية " ولا افترقنا" التي قدمت من خلالها اداء تمثيلي مع الفنان اللبناني نيكولا معوض.

-انغام :

وبعد غياب لاكثر من عامين عن المنافسة الخليجية عادت أنغام من جديد بألبوم " مزح" والذي ضم 15 اغنية من انتاج وتوزيع شركة روتانا للصويتات والمرئيات.

-تامر حسني :

بدأ الفنان تامر حسني طرح اغنيات ألبومه " خليك فولاذي" منذ شهر أكتوبر الماضي، ومنها مبطلناش احساس ، كرهتني في الحب ، فجأة افترقنا، قولني كلام، قد الفراق وطمعتيني.

وحققت اغاني تامر حسني ملايين المشاهدات حيث تجاوزت كل اغنية الـ 10 ملايين مشاهدة.