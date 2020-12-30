أول تصريح من صابر الرباعى بعد توليه منصب نقيب الفنانين التونسيين

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نشر الفنان صابر الرباعى تعليقا، الأول من نوعه بعد توليه منصب نقيب الفنانين فى تونس، وذلك

وقال صابر في تغريدته: "على بركة الله.. نبدأ عهدًا جديدًا ، لغد أفضل للفن والفنانين التونسيين بكل أطيافهم، فمرحبًا بالجميع في نقابتكم وكلنا عزم على تصحيح المسار معًا .. كلنا من أجل مستقبل يملؤه الحب والإحترام".

وأسس نجوم وفنانو تونس أول نقابة للفنانين وأصدر إعلان تأسيسها، وتم إعلان أسماء أعضاء الهيئة الادارية المؤسسين، وهم: "لطيفة عرفاوي ونبيهة كراولي، نوال غشام، أمنة فاخر، ألفة بن رمضان، أسماء بن أحمد، لطفي بو شناق، صابر الرباعي، زياد غرسة، أسامة فرحات، نور شيبة، محمد الجبالي، أحمد الشايبي، غازي العيادي، شكري بوزيان، نور الدين الباجي، حسين العفريت، عبد الباسط بالقايد، مهدي أمين، حاتم الفيزاني، ومحسن الماطري".