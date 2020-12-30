وقف عرض المسلسل السعودي ضحايا حلال بعد إثارته الجدل

وقالت الهيئة في بيان لها: اطلعت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع على المحتوى الذي يعرضه مسلسل «ضحايا حلال» الذي يبث من خلال تطبيق «شاهد المشفر»، وتبين عدم إجازة المسلسل من قبل الهيئة، وعدم مراعاة ضوابط المحتوى الإعلامي، ما يعد مخالفة لنظام الإعلام المرئي والمسموع ولائحته التنفيذية.

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