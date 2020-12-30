نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد وصفها "بأم الطرشة".. منى الشاذلي تدعم يسرا اللوزي: "جميلة الجميلات" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دعمت الإعلامية مني الشاذلي صديقتها الفنانة يسرا اللوزي بعدما تعرضت للتنمر من أحد متابعيها ووصفها 'بأم الطرشة'.

ونشرت مني الشاذلي صورة جمعتهما عبر حسابها بإنستجرام ، وكتبت : يسرا اللوزي بالنسبة لي جميلة الجميلات بقلبها وأخلاقها وأمومتها ووعيها ورقيها والأهم إنها بتلهم الآخرين بإيجابياتها تجاه أسرتها ومجتمعها ونفسها للمرة المليون بحبك يا يسرا.

يشار أن يسرا اللوزي قد نشرت أمس مجموعة صور لها من كواليس مقابلتها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم"، وعلقت عليها قائلة:"سعدت جدًا بردود الأفعال الجميلة تجاه حلقتي مع الإعلامية منى الشاذلي بالاشتراك مع الدكتورة رنيم حسن من مبادرة "حادي بادي" والدكتور سامح يسري من "هيئة إنقاذ الطفولة" بمصر، شكرًا لجمهوري العزيز ولكل من ساهم في نجاح هذه الحلقة".

وتلقت يسرا تعليقًا من أحد المتابعين لها، حيث قام بالتنمر على ابنتها الصماء، وعلق قائلاً:"ماشي يا أم الطرشة".

ولقنته يسرا درساً في الأخلاق وكتبت : شكرًا على ذوق حضرتك، أنا قررت أستغل كلامك اللطيف عشان أقدم شوية توعية بخصوص هذا المصطلح، أولًا، المصطلح الصحيح والمقبول هو "الصم وضعاف السمع"، وليس "الطرش" أو "البكم"، ثانيًا، أحب أعّبر عن فخري بكوني والدة طفلة "صماء" لأنها علمتني حاجات كتيرة جدًا وبقيت بنى آدمة وأم أحسن بسببها وأنا متأكدة إنها هتطلع إنسانة مثقفة ومتفوقة ومش هتبقى محتاجة مساعدة من حد عشان تحقق أحلامها"