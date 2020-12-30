نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يسرا اللوزي: "مضايقتش من التنمر ومش زعلانة.. وبفتخر ببنتي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجهت الفنانة يسرا اللوزي، بعد تعرضها للتنمر وابنتها، الشكر لجمهورها، قائلة: "مش ملاحقة أرد على كلام الناس الحلو"، متابعة: "إللي أنا اتعرضت له الناس شافته لأني ممثلة، وده ولا حاجة من إللي الأطفال بتتعرض له بشكل يومي، أنا بسمع قصص يومية".

وأضافت "اللوزي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"،: "أنا مضايقتش خالص ومش زعلانة، وماخدتش الموضوع على صدري خالص، ولكن أنا انبسطت إن الناس هتشوف الكومنت ده وهتشوف توضيحي والمعلومات إللي بحب أوصلها للناس".

وتابعت: "أنا بقيت حاسة بفخر ببنتي، في الأول كان الموضوع صعب، ولكن استوعبت الموضوع، وأتمنى إن الشعب يتقبل الاختلاف بس، ويقبل أبنائنا بأي اختلاف"، لافتة إلى أنها تحاول المشاركة دائمًا في حملات التوعية بتربية أبنائنا من ضعاف السمع.

