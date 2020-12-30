سلمى أبو ضيف من الجيم: بتدرب على يد الأسطورة محمد لطفي

شاركت الفنانة الشابة سلمى أبو ضيف مقطع فيديو من صالة الجيم برفقة الفنان محمد لطفي، وذلك عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وعلقت "سلمى"، على الفيديو: "بتدرب على يد الأسطورة محمد لطفي، بحبك أوي".

وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها عبر السوشيال ميديا، ونالت العديد من التعليقات.

وتحرص سلمى على اتباع أحدث صيحات الموضة واقتناء ما يتناسب معها ويكشف عن جمالها ورشاقتها سواء فساتين السهرة التي تتمتع بالأقمشة الراقية أو الإطلالات الكاجوال اليومية.

وتعتمد إطلالات سلمى أبو ضيف على التنوع والتجديد وعدم السير على وتيرة واحدة في عالم الموضة والأزياء، وتخطف الأنظار دائما بجمالها وأناقتها.

وكانت سلمى أبو ضيف أصيبت مؤخرًا بفيروس كورونا وقررت عزل نفسها بالجونة بعيدًا عن الجميع لحين تماثلها للشفاء.

وأعلنت الفنانة سلمى أبو ضيف شفائها من فيروس كورونا بعد أيام من إعلان إصابتها بالفيروس، حيث كتبت عبر حسابها على "إنستجرام": "أخيرًا أنا خالية من كورونا الحمد لله، شكرا لكل الناس التى سألت عنى، ابقوا آمنين".