نشرة كورونا الفنية: يسرا تكشف تطورات حالتها الصحية.. إيجابية مسحة والدة أحمد جمال

كشفت النجمة يسرا تطورات حالتها الصحية بعد الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وكتبت عبر صفحتها بموقع فيس بوك: الحمد لله أنا أحسن دلوقتي بفضل دعائكم ليا وحالتي مستقرة الحمد لله.. أنا مازلت خاضعة للعزل المنزلي وبتبع العلاج تحت إشراف كادر طبي مشرف.

وأضافت يسرا: خالص الشكر والتقدير ليهم. بشكركم جميعا من قلبي على دعائكم واهتمامكم ومشاعركم..وأتمنى للجميع الشفاء والصحة..وإن شاء الله يكون عاما سعيدا على مصر والوطن العربي ويكفينا شر هذا الوباء و ينصرنا عليه.

دعواتكم.. أحمد جمال يكشف تطور الحالة الصحية لوالدته عقب إصابتها بكورونا

كشف الفنان أحمد جمال، عن تطور الحالة الصحية لوالدته عقب اصابتها بفيروس كورونا .

وكتب أحمد جمال ، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام : شكرا ليكوا على سؤالكم ودعواتكم الحمد لله ماما حالتها مستقرة وربنا يشفيها ويشفي كل مريض ويبعد عنكم اي مكروه.

وأعلن الفنان أحمد جمال، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن إصابه والدته بفيروس كورونا المستجد، إذ كتب منشورًا قال فيه: «رجاء ادعو لوالدتي ربنا يشفيها .. إيجابي كورونا».

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