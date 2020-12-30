نشرة كورونا الفنية: يسرا تكشف تطورات حالتها الصحية.. إيجابية مسحة والدة أحمد جمال

كشفت النجمة يسرا تطورات حالتها الصحية بعد الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
وكتبت عبر صفحتها بموقع فيس بوك: الحمد لله أنا أحسن دلوقتي بفضل دعائكم ليا وحالتي مستقرة الحمد لله.. أنا مازلت خاضعة للعزل المنزلي وبتبع العلاج تحت إشراف كادر طبي مشرف.
وأضافت يسرا: خالص الشكر والتقدير ليهم. بشكركم جميعا من قلبي على دعائكم واهتمامكم ومشاعركم..وأتمنى للجميع الشفاء والصحة..وإن شاء الله يكون عاما سعيدا على مصر والوطن العربي ويكفينا شر هذا الوباء و ينصرنا عليه.
دعواتكم.. أحمد جمال يكشف تطور الحالة الصحية لوالدته عقب إصابتها بكورونا
كشف الفنان أحمد جمال، عن تطور الحالة الصحية لوالدته عقب اصابتها بفيروس كورونا .
وكتب أحمد جمال ، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام : شكرا ليكوا على سؤالكم ودعواتكم الحمد لله ماما حالتها مستقرة وربنا يشفيها ويشفي كل مريض ويبعد عنكم اي مكروه.
وأعلن الفنان أحمد جمال، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن إصابه والدته بفيروس كورونا المستجد، إذ كتب منشورًا قال فيه: «رجاء ادعو لوالدتي ربنا يشفيها .. إيجابي كورونا».
حقيقة إصابة الفنان عهدي صادق بـ فيروس كورونا
حالة كبيرة من الجدل، سادت خلال الساعات الماضية بعد الوعكة الصحية التي تعرّض لها الفنان القدير عهدي صادق، تردّدت إثرها شائعات، عن الاشتباه في إصابته بفيروس كورونا المستجد، وخضوعه لمسحة طبية.
وفي حقيقة الأمر، فإن أزمة «عهدي صادق» الصحية، بدأت بمتابعة من الفنانة سامية جاهين -ابنة الشاعر والفنان الكبير الراحل صلاح جاهين- التي كانت حريصة على متابعة حالة «صادق» الصحية، إذ أكدت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، نقلها للأخير إلى مستشفى الهلال الأحمر.
وفي ردّها على التعليقات واستفسارات المتابعين والأصدقاء، قالت سامية جاهين، إن عهدي صادق، مصاب بكسر في الحوض، بعد سقوطه في المنزل، معربة عن استيائها من مستوى الخدمة الطبية التي تلقاها الفنان في الساعات الخمس الأولى من وصوله للطوارئ.
وفي هذا السياق، قال الفنان الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إن النقابة تتابع تطورات الحالة الصحية للفنان القدير عهدي صادق، بعد تعرضه لوعكة صحية، مشيرًا إلى أنه يمكث حاليًا في مستشفى الهلال الأحمر.
وأضاف أشرف زكي، في تصريح لـ "دوت الخليج"، إنهم يسعون خلال الوقت الحالي لنقل عهدي صادق إلى أحد مستشفيات القوات المسلحة، لافتًا إلى أنه خلال الوقت الحالي لم تنتهِ الإجراءات وسوف تتضح خلال الدقائق المُقبلة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نشرة كورونا الفنية: يسرا تكشف تطورات حالتها الصحية.. إيجابية مسحة والدة أحمد جمال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.