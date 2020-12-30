عمرو سعد يشتري حقوق ملكية "أولاد حارتنا" من ورثة نجيب محفوظ.. تفاصيل

يستعد الممثل عمرو سعد، لتقديم رواية "أولاد حارتنا"، للأديب العالمى الكبير نجيب محفوظ، في عمل فنى جديد، سيتم عرضه على منصات عالمية، ليكون هو الأول من نوعه الذى تخرج به الرواية المثيرة للجدل إلى النور في إطار درامى تنقله منصات عالمية.
حيث اشترى سعد، حقوق ملكية رواية "أولاد حارتنا" من أسرة الأديب الراحل نجيب محفوظ ويتفاوض حاليًا مع جهات إنتاج عالمية تمهيدًا للبدء في تنفيذ العمل الفنى الكبير، حيث من المتوقع أن يلقى ردود فعل واسعة حال عرضه.
وظلت الرواية تحت المنع حتى بعد حصول نجيب محفوظ على جائزة نوبل للآداب عام 1988، إلى أن تم إعادة تداولها في عام 2006.
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