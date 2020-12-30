شاهد.. نانسي عجرم من بروفات حفل القاهرة في ليلة رأس السنة

انتهت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم منذ قليل من بروفات حفلها المقرر اقامته في القاهرة غد الخميس بمناسبة رأس السنة، ويذاع عبر قناة On e .

وحصد كليب اغنية " بيروت الانثى " للفنانة اللبنانية نانسي عجرم على اشادات من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ونجوم الفن .

ومن بين هؤلاء الفنانة اللبنانية نيكول سابا التي غردت قائلة :"الى بيروت الانثى عمل متكامل بكل العناصر ".

جدير بالذكر أن أغنية "إلى بيروت الأنثى"، مأخوذة عن قصيدة الشاعر نزار قباني "إلى بيروت الأنثى مع حبي"، والتي قدمها قبل 39 عاما وتحديدًا سنة 1981، كما تغنى بها الكثيرون عقب وقوع كارثة انفجار مرفأ بيروت الأخير.

من جهة أخرى، انتهت نانسي من تسجيل "سلامات" منذ ما يقرب من ثمانية أشهر، وتم تصويرها في إحدى المناطق الجبلية ببيروت، مع المخرج سمير سرياني، وهي من كلمات شادي نور وألحان محمد يحيى، ولكن تم تأجيل طرحها.

كانت نانسى عجرم انتهت من تسجيل أغنيتن جديدتين باللهجة اللبنانية فى ألبومها الجديد، الأولى بعنوان "بدى حدا حبوا"، والثانية "أول أيامه"، من كلمات أحمد ماضى، وألحان زياد برجى، وتوزيع الموسيقى هادي شرارة.