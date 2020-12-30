بعد التنمر عليهما.. أمير طعيمة يدافع بقوة عن سوسن بدر ويسرا اللوزي

نشر الشاعر امير طعيمة تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر يدافع فيه عن الفنانتين سوسن بدر ويسرا اللوزى بعد حالة التنمر التى تعرضتا لها.

وقال امير :""المفروض حد شاطر في السوشيال ميديا يجيب صور العيال دي بأسمائهم الحقيقية، وكل شوية تتعمل قائمة بالأشكال دي عشان المجتمع يبقي عارفهم وعشان يدفعوا ثمن قلة أدبهم ويبقوا منبوذين في كل مكان يروحوه، من امن العقاب أساء الأدب".

عقبت الفنانة يسرا اللوزي ، حول ما تعرضت له من تنمر بسبب أن ابنتها فاقدة لحاسة السمع ، حيث وصفها أحد المتنمرين بـ " أم الطرشة " ، قائلة : " إن ما تعرضت له هو شئ صغير بالنسبة لما يشهده الكثير من الاهالي والأطفال يوميًا من تنمر".

وأضافت " يسرا اللوزي " في مداخلة هاتفية مع برنامج " آخر النهار " المُذاع على فضائية " النهار " ، " أنا بسمع قصص بشعة ومرعبة أكتر من اللي انتوا شوفتوها ديه " ، وأكملت : " أنا وممثلة وبيحصل كده ، تخيلوا الناس التانية بتشوف إيه يوميا! " .

وقاطعها الإعلامي تامر أمين قائلًا : " أحسن حاجة في ردك ، إن ربنا ينعم عليه بطفل أو طفلة لديه إعاقة معينة ويتحمل المسئولية " ، مؤكدًا : " هي فرصة ذهبية من ربنا ليكي يا يسرا " .

وأشارت " اللوزي " إلى أنها تبذل جهودا كبيرة في جعل هذا المرض موضع اهتمام ، قائلة : " أنا بشارك بفيديوهات وحملات توعية ، بحاول أعمل أي حاجة في مقدرتي ، من أجل تربية أبنائنا من ضعاف السمع" .

وأضافت : " إن كل ما يكون التدخل مع الأطفال بدري ، كل ما يتعافى الطفل بشكل أسرع " .

وقالت : " الناس فكراني اتضايقت من التنمر ، بس أنا بالعكس متضايقتش خالص ، انا اتبسطت بالكومنت ، واستغليت الفرصة إني أوضح للناس إزاي يتعاملوا مع الأطفال اللي من النوع ده " .

واختتمت حديثها : " أشكر كثيرا من المصريين بعد ردودهم على من تنمر على شخصي وابنتي".