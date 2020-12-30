4 أغاني سينجل أحدثت ضجة في 2020.. بالبنط العريض لـ الجسمي تحصد 351 مليون مشاهدة.. وعمرو دياب يشعل الصيف بـ أماكن السهر

ليس شرطا ان يتواجد المطرب بألبوم؛ من اجل المنافسة في الساحة الغنائية بقوة، بل من الممكن الاكتفاء بأغنية "سينجل"، يساوي نجاحها البوم كاملا، وقد تكون اغنية، سببا في نجاح عمل فني، وتسبب له الانتشار.

وفي التقرير التالي نرصد 4 اغاني سينجل حققت نجاحا كبيرا في 2020 :

حياتي مش تمام

" انا خاصمت الشوارع اللي مشينها فيها" كانت اول اغنية سينجل في 2020 تحصد نجاحا كبيرا للفنان رامي صبري، وتزامن مع صدورها ظهور فيروس كورونا الذي تسبب في مقاطعة الناس للشوارع لذلك اصبحت الاغنية تريند لفترة طويلة بسبب كلماتها التي جاءت مصادفة لحالة حظر التجول والحجر المنزلي.

وحققت الاغنية أكثر من 23 مليون مشاهدة عبر قناة رامي صبري الرسمية بموقع يوتيوب.

عدى الكلام

نافس الفنان المغربي سعد لمجرد بقوة في السوق المصري بأغنية " عدى الكلام" التي تسجل اول اغنية له باللهجة المصرية.

تعاون سعد لمجرد في عدى الكلام مع الشاعر أمير طعيمة والملحن عزيز الشافعي والموزع الموسيقي توما، وهي الثلاثية التي قدمت سعد لمجرد للجمهور المصري بشكل جديد.

حققت الاغنية 112 مليون مشاهدة عر قناة سعد لمجرد على يوتيوب.

اماكن السهر

ولا يمكن ان يمر الموسم الصيفي بدون النجم عمرو دياب الذي تعود جمهوره على الاستمتاع بجمال الصيف والشاطئ على انغام اغانيه منذ أكثر من 20 عاما، ليحتفل الهضبة مع جمهوره بصيف 2020 بأغنية " اماكن السهر" الذي ظهرت فيه زوجته السابقة دينا الشربيني كـ موديل مع مجموعة من اصدقائهما.

وحصدت الاغنية 29 مليون مشاهدة عبر قناة عمرو دياب الرسمية بموقع يويتوب.

بالنبط العريض

وكعادته الفنان الاماراتي حسين الجسمي يتصدر قائمة الاكثر استماعا على يويتوب بأغانيه واخر تلك النجاحات اغنية " بالبنط العريض" التي قدمها باللهجة المصرية وحصدت 351 مليون مشاهدة وهي ايضا الاغنية الاكثر استماعا عبر المنصات والتطبيقات الموسيقية.