في ندوة خاصة.. أندرو محسن يرد على انتقادات القاهرة السينمائي 42 | صور

حل الناقد أندرو محسن منسق المكتب الفني لمهرجان القاهرة السينمائي ضيفا على موقع دوت الخليج للحديث عن كواليس وأسرار الدورة 42 من عمر المهرجان والتي أقيمت مؤخرا وشهدت جدلا كبيرا حول عدد من القضايا.

وقد تحدث "محسن" عن الجهد المبذول من فريق عمل المهرجان بالكامل لخروج الدورة بهذه الصورة في ظل الظروف الإستثنائية التي يعاني منها العالم، والتي دفعت عشرات المهرجانات لإلغاء أو تأجيل دوراتها في مختلف القارات.

وأكد أندرو محسن على أن ضخ دماء جديدة من الشباب في مختلف أقسام المهرجان أمرا ضروريا مع ضرورة الإحتفاظ بطبيعة الحال بوجود الخبرات اللازمة لإحداث التوازن اللازم.

كما تطرق لبعض الإنتقادات التي وجهت للإدارة سواء على مستوى دعوات السجادة الحمراء، أو أزمة حجز التذاكر، وشدد في المقابل على جودة الأفلام المعروضة في مختلف الأقسام.

وكرم المهرجان في حفل الافتتاح بجائزة الهرم الذهبي التقديرية كل من الكاتب الكبير وحيد حامد، والكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، كما تم تكريم الفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.

كانت وزارة الصحة قد بذلت مجهودا كبيرا في تقديم خدماتها الطبية على مدار الساعة، ونشرت فريقا محترفا داخل مختلف الفعاليات لضمان تحقيق أعلى قدر من معدلات السلامة، سواء بتطبيق تباعد اجتماعي صارم، أو توفير مستلزمات الوقاية من المعقمات والكمامات، فضلا عن إجراء بعض الكشوفات على الحضور من قياس للسكر أو الضغط، والحرص على قياس الحرارة عند كل المداخل المؤدية للعروض.