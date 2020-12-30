أحمد جمال سعيد يكشف عن شخصيته فى فيلم قبل الأربعين

نشر أحمد جمال سعيد بوستر فيلم "قبل الاربعين" والذى من المقرر أن يعرض فى العام الجديد وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام حيث كشف عن شخصيته فى الفيلم.
وعلق أحمد جمال : "شغل الشعوذة ده، مش هياكل معايا.. نصر" حيث يقدم شخصية تدعى نصر.
وكان أعلن المخرج معتز حسام، إنتهاء تصوير فيلم "قبل الأربعين" تمهيدًا لعرضه قريبًا في السينمات.
وكانت الفنانة داليا مصطفى، قد عبّرت عن سعادتها بخوض تجربة فيلم (قبل الأربعين) المقرر عرضه قريبا، معتبرة أن الفيلم إضافة جيدة جدا بالنسبة لها؛ لأنه مليء بالتفاصيل الاجتماعية والأدوار المميزة.
وقالت داليا مصطفى، في تصريحات صحفية إن الفيلم تجربة سينمائية استفزتها بشدة عندما قرأته للمرة الأولى، مشيرة إلى أنها لم تتردد في الموافقة عليه وتحمست بشدة للتجربة بصعوبتها ومميزاتها.
وأضافت أن السيناريو مكتوب بطريقة ممتازة جدا ولخروجه بهذه الصورة احتاج الأمر لكثير من التحضيرات والتصوير بمواقع عديدة ، لافتة إلى أنها تدرك جيدا طبيعة الصعوبات في الفيلم لكنها استعدت بشكل جيد عبر التحضير المكثف الذي عملت عليه قبل انطلاق التصوير.
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