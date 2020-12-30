قبل العام الجديد.. كايلي جينر تغير لون شعرها إلى الأحمر.. صور

قررت نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر استقبال العام الجديد بـ لوك جديد بتغير لون شعرها الى الون الاحمر الداكن، حيث شاركت متابعيها مجموعة من الصور تكشف عن اللوك الجديد.

وزعمت احد المواقع الاجنبية، أن كايلي جينر تشعر بالقلق بسبب خوفها من قيام حبيبها ووالد طفلتها المغني الراب الامريكي ترافيس سكووت ، بنشر صور وفيديوهات عارية لها بعد انفصالهما.

ومن جانبه نفى موقع Gossip Cop هذه الشائعة ، مؤكدا انه لا يوجد من الاساس نية لقيام ترافيس سكووت بهذا التصرف، علاوة على ذلك ان كايلي جينر تثق كثيرا به.

وكشفت مجلة الامريكية Us weekly، عن احتمالية عودة نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر الى حبيبها السابق مغني الراب الامريكي ترافيس سكووت، بعد مرور قرابة عام على انفصالهما.

وقالت المجلة الامريكية ان الحالة المزاجية بين كايلي جينر وترافيس سكووت تتغير بين الحين والاخر، مشيرة الى ان كل فترة يمر الثنائي الشهير بحالة مختلفة.

كما اكدت us weekly في تقريرها ان كايلي جينر لا تمانع من الانجاب مجددا من ترافيس سكووت ، بعدما انجبت منه طفلتها الوحيدة ستورمي التي تبلغ من العمر عامين ونصف. .