غدًا.. صابر الرباعي وأحمد جمال في ضيافة منى الشاذلي

أعلن الفنان احمد جمال ، عن ضيافته غدا فى برنامج " معكم منى الشاذلى " وحلقة خاصة بمناسبة رأس السنة ، بصحبة الفنان صابر الرباعى.

وذلك من خلال حسابة الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " حيث كتب قائلا " ahmedgamal إنتظروني غدًا مع أمير الطرب العربي صابر الرباعي وسهرة رأس السنة في معكم منى الشاذلي على شاشة cbc ????????

و كل عام وانتم بخير ???? "