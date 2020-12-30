شاهد.. فريق عمل فيلم وقفة رجالة يتصدر الأفيش

طرحت شركة سينرجى فيلمز البوستر الخاص لفيلم "وقفة رجالة" تمهيدا لعرضه فى فى السينما فى يناير المقبل. وتصدر الفيلم أبطاله محمد سلام وبيومى فؤاد وسيد رجب وماجد الكدوانى وحصل الفيلم على تصنيف عمرى "جمهور عام". فيلم "وقفة رجالة" يشارك فى بطولته ماجد الكدواني، وسيد رجب، وبيومى فؤاد، وشريف دسوقي، ومحمد سلام، وصفاء الطوخى وظهور خاص للفنانة أمينة خليل.

و تدور أحداثه فى إطار لايت حول 4 أصدقاء منذ الدراسة يجتمعون بعدما مر العمر بهم للوقوف لجانب أحدهم بعد وفاة زوجته، ويقررون السفر إلى إحدى المدن الساحلية لمواجهة مشاكلهم، حيث يعانى كل واحد فيهم من مشكلة معينة، وخلال هذه الرحلة يكتشفون أن العالم تغير عما كان عليه أيام شبابهم.

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