ريهام سعيد لـ أوكا: أول مرة أستضيف حد معرفش عنه حاجة

استضافت الإعلامية ريهام سعيد، خلال برنامدها "صبايا الخير" المذاع على قناة النهار، مطرب المهرجانات الشعبي محمد صلاح، الشهير بـ"أوكا".
وقالت ريهام سعيد لـ"أوكا": "أول مرة استضيف حد ماعرفش عنه حاجة"، فيما قال الأخير إن حياته مليئة بالكثير من الصعاب ولكنه لا يحب الحديث عنها.
وعن علاقته بمي كساب وزواجهما، قال: "مى مطرقعة، بس قدام الناس تحسي إنها راسية شوية لكنها غير كدا خالص.. وزواجنا نصيب.. حيث كان خلال تصوير أحد الأفلام، وكانت تعاملنى وقتها بطيبة .. والصداقة قلبت بحب وزواج".
وقال إنه يبلغ من العمر 30 عامًا ومي كساب زوجته أكبر منه، مضيفًا:"مفرقش معايا ولا مع أهلى موضوع سنها وإنها أكبر منى".
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