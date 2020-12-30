بعد 40 سنة| عمرو الليثي يكشف سبب سحب مسلسل رأفت الهجان من عادل إمام

قال الاعلامي عمرو الليثى نجل الكاتب والسيناريست الكبير ممدوح الليثى، ان والده عرض مسلسل رأفت الهجان على الفنان عادل امام.

وأضاف الليثى خلال لقائه مع الاعلامى محمد السماحى ببرنامجه " الليلة " على شاشة الفضائية المصرية ، انه كان هناك خلاف بين عادل امام وصالح مرسي بسبب طلب عادل امام تعديل السيناريو ، و قبل والدى اعتذار عادل امام ، وتم التعاقد مع الفنان محمود عبد العزيز.

واضاف الليثي ان قطاع الانتاج قدم اروع الاعمال تحت قيادة ممدوح الليثي واستطاع جذب نجوم الدراما

وتابع بان بداية والده في التليفزيون كانت بالاشراف على إدارة أفلامه وقرر انه لابد ان ينتج التليفزيون أفلاما، والبحث عن وجوه جديدة فكان محيي إسماعيل و الهام شاهين و السيناريست عاطف بشاى و مجموعة من المخرجين الشباب، و كذلك اقنع ممدوح الليثي كبار النجوم فريد شوقى و يحيى الفخرانى و عادل امام و محمو ياسين لبطولة أفلام بمحتوى مميز من انتاج ماسبيرو.

واضاف الليثي ان التليفزيون النصري نجح في تقديم اروع الاعمال الدرامية مع قطاع لانتاج تحت قيادة ممدوح الليثي ، وعودة نجوم الصف الاول الي شاشة التليفزيون فكان رافت الهجان مع محمود عبد العزيز وليالي الحلمية مع يحي الفخراني والفوازير وغيرها من اروع الاعمال الدرامية والسينمائية ، وايضا عودة كبار الكتاب والمخرجين .